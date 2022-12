Varga Mihály: ha kell, további lépéseket teszünk, hogy csökkenjen a hiány és az államadósság

Azzal számolunk, hogy a 150 euró alatti gázár jó eséllyel tartható lesz 2023-ban is, emellett a villamosenergia és az olaj ára is csökkenhet - mondja Varga Mihály. A miniszter kiemeli azt is, hogy a rezsivédelmi alap jövőre 600 milliárd forintból gazdálkodhat.