Orbán Viktor bevallotta: ennél zűrösebb ügyet még életében nem látott

Orbán Viktornál a szerdai Kormányinfón rákérdeztek a Dunaferr ügyére is. Elmondása szerint rendkívül zűrös és kaotikus a vasmű körüli helyzet, részben a nem tisztázott tulajdonviszonyok miatt. Közben a dunaújvárosi gyár ügyében aktuális fejlemények is történtek: a vagyonfelügyelő közlése szerint a Dunaferr értékesítésének előkészítése zajlik éppen.

A kormányfő bejelentése

Az ott dolgozóknak, akik nehéz helyzetbe kerültek az esetleges elbocsátások miatt, azt tudjuk ígérni, hogy a környéken létrehoz a kormány legalább annyi új munkahelyet, mint amennyi veszélybe került - hangzott a válasz arra a kérdésre, ami a Dunaferr ügyére és a Tungsram elbocsátásaira kérdezett rá. Elmondása szerint ez Dunaújvárosban is így van, ott mintegy 2500 új munkahelyet hoz létre a kormány az idei és jövő évben a nagy dél-koreai akkumulátorgyár telepítésével.

A dunaújvárosi vasmű a szívünkhöz ugyanakkor közel áll, hiszen mégiscsak része a magyar ipartörténelemnek

- fejtette ki. Majd arra is kitért, hogy

ennél zűrösebb ügyet még életemben nem láttam, mint ez.

Önmagában a tulajdonosoknak a beazonosítása is gondot okoz, azt sem tudjuk, hogy a cég szankció alá esik-e vagy sem, attól függően, hogy ki a tulajdonosa most, ukrán vagy orosz, ráadásul körülbelül 500 milliárd forint adóssággal terhelt. Ha ezt valaki a vállára veszi, az rögtön agyon is nyomja - vélekedett a miniszterelnök a Dunaferr aktuális ügyéről.

"Az egész egy annyira kaotikus dolog, hogy azt nehéz a hagyományos szavakkal pontosan leírni. Ennek ellenére folytatunk tárgyalásokat annak érdekében, hogy ami abból menthető, azt megmentsük" - ismerte el Orbán Viktor, megerősítve ezzel a Portfolio elmúlt hetekben érkezett és megírt értesüléseit.

Mi folyik most a gyárban?

Egy hete írta meg a Portfolio elsőként azt is a vasművel kapcsolatban, hogy december 14-én a Cégközlönyben megjelent az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. felszámolási eljárásának elrendelése. Mindezt a múlt kedden megjelent kormányrendelet tette lehetővé, ami bár nem nevesíti a céget, mégis lex Dunaferrnek nevezik a szakértők. Lehetőséget adott ugyanis a felszámolási eljárás megindítására a bajba került cégnél, ez pedig információink szerint arra is alkalmas helyzet, hogy a társaság egy új piaci befektető bevonásával megmeneküljön.

Szintén szerdán érkezett cégbíróság bejegyzése arról, hogy ideiglenes vagyonfelügyelőként önálló képviseletet lát el mostantól a Honoratior Kft., amely cég többek között felszámolói tevékenységet is folytat.

Az elmúlt egy hét Dunaferrel kapcsolatos történéseit így lehet összefoglalni:

Az önálló képviseletet a cég felett a vagyonfelügyelő gyakorolja.

Megérkezett a múlt héten az utolsó pillanatban Lengyelországból a kokszolóba (feltehetően a vevőérdeklődő Liberty Steel küldte), ezzel a folyékony fázist várhatóan részlegesen meg lehet menteni.

Közben a kormány közvetetten megerősítette a Portfolio-nak, hogy legutóbb is tárgyaltak a brit-indiai acélipari óriással a vasmű megvétele ügyében. Információink szerint azóta is folyamatosak a tárgyalások a vevőjelölt és a magyar kormány között.

Az ideiglenes vagyonfelügyelő (aki egyben felszámolói jogosítványokkal is rendelkezik) ígérete szerint a novemberi bérek második részletét a dolgozók karácsony előtt megkapják, a kormány közbenjárásának köszönhetően. A vagyonfelügyelő a kifizetéssel kapcsolatban már megtette a szükséges intézkedéseket.

A későbbi bérek kifizetéséről a bérgarancia alap segítségével továbbra is gondoskodik a vagyonfelügyelő, aki azt is elmondta a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetségnek küldött levelében, hogy a felszámolás célja, hogy annak lezárása után a munkavállalók foglalkoztatása biztosított legyen egy új szakmai befektető által.

A Dunaferr Ifjúsági Szervezetnek küldött levelében pedig azt írta a vagyonfelügyelő, hogy mindenki abban érdekelt, hogy működőképes állapotban tudja értékesíteni a Dunaferrt, benne az ott dolgozók, szorosan hozzá tartozó szakmai tudásával.

A bérgarancia alap fejenként, évi 1,3 millió forint kifizetésre ad lehetőséget, melyből a dolgozók nagy részének fizetése 2-3 hónap időtartamra biztosítható. A kiemelkedően magas jövedelműek esetében pedig, hitelezői igényként az, az értékesítést követően kerül kifizetésre.

A vagyonfelügyelő már több szakmai befektetőről beszélt, akik érdeklődnek a gyár- és a továbbműködtetés iránt. Az értékesítés azonban több hónapot vesz majd igénybe várhatóan.

Addig vagy bérmunkában vagy bérbeadással kívánja biztosítani az üzemeltetést, így biztosítva a kokszoló és a folyékony fázis berendezéseinek üzemben tartását, megóvását. Ezekből a bevételekből pedig biztosítható a munkabér.

A vagyonfelügyelő szerint gyorsítja az eljárás folyamatát az, hogy az általa végzendő munka mögött kormányzati akarat is van, melynek bizonyítékát a bérgarancia alap soron kívüli használatának lehetőségében is látja.

A leányvállalatok nem állnak felszámolás alatt.

Mi is ez a zűr?

Az elmúlt két évben lapunk közelről követte a Dunaferr tulajdonosai közötti vitát, amire Orbán Viktor a szerdai Kormányinfón is utalt válaszában. Ezeket a következő cikkeinkben lehet nyomon követni:

