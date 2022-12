Új családtámogatási intézkedést jelentett be Orbán Viktor, a babaváróról is beszélt

A harminc év alatti, gyermeket vállaló nők számára kiterjeszti a kormány az szja-mentességet, és a babaváró hitel is marad - jelentette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök a mai kormányinfón bejelentette, hogy a jelenleg 25 év alattiakra vonatkozó személyi jövedelemadó mentességet kiterjesztik harminc éves korig azon hölgyek számára, akik gyermeket vállalnak.

Ezen felül Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a babaváró hitel is érvényben marad. Elmondása szerint ez a családtámogatási intézkedés az egyik legfontosabb eleme a családtámogatási programnak, és nem lenne célszerű azt kivezetni, mert csupán most vezették be.

A babaváró hitel népszerű konstrukció a gyereket vállaló hitelfelvevők körében: a babavárót 10 milliós összegben igényelhetik egy házaspár, és amennyiben három gyermek születik, a hitel teljes összege támogatássá válik, a kamatmentességhez pedig már egy gyermek is elég.

A mai bejelentés megfelel a Portfolio értesülésének: korábban piaci forrásokból úgy értesültünk, hogy a kormány meghosszabbítja, de átalakítja a babaváró programot. Orbán említette, hogy egy támogatást hagynak kifutni. Értesülésünk szerint ez az otthonfelújítási támogatás azzal, hogy ott 3 hónapos ráhagyást alkalmaznának.

Orbán Viktor nem mondta el, hogy a babaváró támogatás meddig marad érvényben, de kijelentéséből úgy tűnik, hogy sokáig velünk marad még.

A kormányinfó Orbán Viktor jelenlétével ezekben a percekben is zajlik, az eseményekről élőben tudósítunk az alábbi cikkben:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 21. Orbán Viktor rezsicsökkentésről, adókedvezményről és a családtámogatásról beszélt

Címlapkép: Getty Images