Itt a nagy világgazdasági jóslat: kiderült, mikor előzheti meg Kína az amerikai gazdaságot

MTI 2022. december 26. 10:47

Londoni pénzügyi elemzők szerint Kína a korábban vártnál jóval később, csak a jövő évtized közepe után veheti át az első helyet az Egyesült Államoktól a világ legnagyobb gazdaságainak ranglistáján. A Centre for Economics and Business Research (CEBR) londoni elemzői hangsúlyozták: ha Kína fegyveres támadást intéz Tajvan ellen, Kína soha nem váltaná fel az Egyesült Államokat a világ legnagyobb gazdaságai alkotta ranglista első helyén. A CEBR elemzői emellett Oroszország és Ukrajna gazdasága kapcsán is közzétették elemzésüket.