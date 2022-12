Brutális áremeléssel köszöntik a budapesti fürdők az új évet

A Spabook.net gyűjtése alapján a következő árváltozások várhatók több budapesti fürdőben is:

A Gellért és Széchenyi fürdők árazása egységes marad és 32,9%-kal emelkedik. A hétköznapi jegyár az eddigi (hétfő-csütörtök/péntek és hétvége) 7100/8200 forintról 9400/10900 forintra emelkedik.

A Rudas fürdő hétköznap 6500 forintos belépője 8600 forintra drágul, míg a hétvégi fürdőbelépő 9200 forint helyett már 12200 forintba fog kerülni. A Rudas éjszakai fürdőzésre szóló, kizárólag online megvásárolható 9500 forintos jegye januártól 12600 forintért kapható.

A Lukács fürdő árai nem egészen 15%-kal emelkednek.

A többi, helyi lakosságnak fürdő árai szintén mérsékelten drágulnak. A Dandár fürdő 9%-kal kerül majd többe, hétköznap 3400, hétvégén 3500 forint lesz a jegy.

A helyi lakosság körében népszerű Paskál fürdő 15-17%-kal drágul.

A Csillaghegyi fürdő esetében hétköznap nem emelkednek az árak, hétvégén viszont 20%-kal kerül majd többe a belépés.

A Pesterzsébeti fürdő különböző belépői 15-17%-kal drágulnak

A Palatinus fürdő nem drágul, ezt továbbra is 2900, illetve 3400 forint ellenében látogathatjuk naptól függően.

A Budapest Spas bérletek árai 20-25 százalékkal drágulnak.

A rezsiköltségek drasztikus mértékben emelkedtek a BGYH számára: 2021-ben köbméterenként fizetett 74 forintos ár 2022-ben már 205,6 forintra ugrott. A 2022 október elsejével induló új gázévben pedig már több mint 1300 forintot kell fizetnie a BGYH-nak minden köbméter földgázért. Ezzel a 2021-es évhez viszonyítva 18-szoros a drágulást kell kigazdálkodnia a BGYH-nak. Az elektromos energia ára ehhez képest a 3,5-szeresére növekszik a fürdők számára.

A 100, 200, 365 alkalmas bérletek árai 20-25%-kal emelkednek. Ha azonban a bérlet tulajdonosa minden alkalmat kihasznál, akkor alkalmanként 1099 forintért léphet be mondjuk a Széchényibe, vagy a Gellértbe, Ha nem tudja kihasználni az összes alkalmat, akkor is nagyjából 1300-1400 forintra jön ki a fürdőlátogatás.

A fürdők All You Can Move kártyával, vagy Zsigmondy kártyával is tátogathatók, amelyek nyújtanak némi védelmet az infláció ellen. A Zsigmondy kártyát évente 5000 forintért kiváltó fürdőzők továbbra is 3500 forintért látogathatják a történelmi fürdőink bármelyikét, legfeljebb 4 óra időtartamra, naponta 1-szer. Így a kártya megvédi őket az áremelkedéstől. Ez azoknak jó lehetőség, akik évente több alkalommal, de nem heti rendszerességgel járnak fürdőbe. Aki hetente 2-szer jár el, annak jobban megéri a 100 napos Budapest Spas bérlet, mert azzal 1900 forint környékére csökkenhet a fürdőzés.

A Zsigmondy kártyát még 2013-ban bocsátotta ki a BGYH azzal a céllal, hogy kedvezményes lehetőséget biztosítsanak a hazai látogatóknak a történelmi fürdők - például a Gellért és a Széchenyi - használatához.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 12. Jegyáremelésre és rövidebb nyitvatartásra készülhetünk egyes fővárosi fürdőkben

Címlapkép forrása: Getty Images