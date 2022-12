Sokkoló terhet kaptak éjjel a boltok, ami miatt napokon belül hatalmas árat fizetnek majd a vásárlók

A magyar ipar nem fogja tudni teljesíteni a kétszeres rendelést az árstopos termékekből. Ez egyszerűen képtelenség

– mondta a Portfolionak egy neve elhallgatását kérő forrás a kormány új rendelete kapcsán. A január közepétől életbelépő szabály szerint ugyanis mindig kell lennie a polcokon árstopos termékeknek, a szigorú értelmezés szerint az eddig előírt napi átlagkészlet kétszeresét kell biztosítaniuk a cégeknek.

Számos esetben már az egyszeres mennyiséget sem tudták biztosítani

– mondta egyik forrásunk, aki arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban is folyamatos áruhiány volt az árstopos termékekből, és most is gond van az UHT tej és a cukor szállításával. Szerinte egyáltalán nincs felkészülve a magyar ipar a kétszeres mennyiség szállítására, amire később sem lesz képes az élelmiszeripar.

Egy forrásunk korábban - amikor megtudtuk, hogy meghosszabbítják az árstopot - így fogalmazott:

Pokol, ami van a boltokban, mert már most nagyon spájzolnak az emberek. De a tehén nem fog több tejet adni, mint amennyit eddig adott. A csirkének sem lesz négy melle.

"A kiskereskedelmi láncok - függetlenül attól, hogy mekkora lesz a kereslet - most a kétszeres mennyiséget kell, hogy megrendeljék, ha el akarják kerülni a bírságot" – vélekedett a friss rendelet kapcsán egyik forrásunk. Ezért sokan az import irányába nyithatnak, azonban 15 nap alatt felkészülni, és duplázni a mennyiséget kivitelezhetetlennek látszik. Ezt a mennyiséget forrásaink szerint még importóból sem igazán lehet fedezni.

A rendelet nem titkolt célja az áruhiány megszüntetése. A piactorzítással azonban eddig csak annyit ér el a kabinet, hogy

vagy közelebb hozzák az élelmiszereknél azt a pillanatot, amikor egyik pillanatról a másikra meg kellett szüntetni az árstopot, mert - mint forrásunk fogalmazott - a rendelet kivitelezhetetlen és betarthatatlan,

vagy drasztikus mértékben fog tovább drágulni a többi, nem árstopos termék, hogy szétterítsék a veszteséget.

Egyik forrásunk szerint vásárlók hatalmas problémával fognak szembesülni. A vállalatok többsége eddig az árstopos termékeken keletkezett veszteséget osztották szét a többi, nem árstopos termékre. Ha most kétszer annyit kell tartani, mint eddig, és ezért a veszteség duplázódik, akkor még jelentősebb mértékben kell növelni a nem árstopos termékek árát. Erre pedig már néhány héten belül sor is kerülhet, hiszen a cégek napokon belül ki fogják számolni, mennyivel nő a veszteségük az új rendelet miatt.

Minden veszteséget át fognak hárítani

– emelte ki egyik forrásunk. Ez persze csak a nagy láncokra igaz, a kicsik közül egyre többen zárnak majd be átmenetileg vagy végleg.

Minden bizonnyal az a célja a kormánynak, ami eddig nem sikerült, mégpedig hogy egyes multinacionális vállalatok egységeit bezárásra kényszerítse

– fogalmazott egyik forrásunk, aki szerint "ennek a rendeletnek a büntethetőségen kívül semmi értelme sincs", mert nincs ekkora teljesítmény a magyar élelmiszeriparban.

A kiskereskedelmi szektorra rálátó forrásunk kiemelte: a rendelet megjelenése után ismét felmerült a szektorban a szabály minden lehetséges színtéren való megtámadása.

Egyik forrásunk szerint könnyen lehet, hogy a piactorzítások miatt az élelmiszerár-stop esetében sem lesz lehetőség egy "soft lendingre", vagyis egy lassú kihátrálásra az árstop alól, hanem egyik napról a másikra kellene visszahozni a piaci árat. Ebben az esetben a most árstopos termékek ára drasztikus mértékben emelkedne, miközben a barátságtalan üzleti környezet miatt egyetlen dolog biztos: azoknak a nem árstopos termékeknek az árát, amelyekre most szétosztották az árbefagyasztás miatti veszteséget, nem fogják visszacsökkenteni az árstop megszüntetésével. Tehát a vásárlók az árstop után egy magasabb árszinttel találkoznak majd az élelmiszereket tekintve, mint abban az esetben, ha nem is lett volna árbefagyasztás. Egyik forrásunk így zárta a gondolatait:

Minél később tervezik kivezetni az árstopot, annál nagyobb lesz az árrobbanás a beszerzési árak folyamatos emelkedése miatt, hacsak nem omlik össze az árstopos piac a kivezetés előtt.

