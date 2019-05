2023-ra fordulóponthoz érhet Kína

Korábban 2029-re várták, hogy tetőzik majd Kína lakossága, most a Global Demographics és a Complete Intelligence közös becslése ennél jóval korábbra, 2023-ra teszi ennek időpontját.A Complete Intelligence vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a növekedés már most is jelentősen lassul, ezért lehet küszöbön a népességszám tetőzése. A lassulás oka, hogy a korábbi egy gyermek politika miatt most évről évre számottevően csökken a szülőképes korú nők száma. A tanulmány szerint 2023-ban már "csak" 13,3 millió ember születhet Kínában a tavalyi 15,2 millióval szemben.