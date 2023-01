A szakértők figyelmeztetnek: az energiaválság 2023-ban újra megismétlődhet

Miközben Európa energiavállalatai továbbra is arra összpontosítanak, hogy elegendő gáz és áram álljon rendelkezésre a háztartások ellátásához az elkövetkező hónapokban, a szakértők már most attól tartanak, hogy a következő télen ugyanezek a problémák megismétlődhetnek, sőt, talán még rosszabb lesz a helyzet - írja a Bloomberg.

Szakértők szerint a kontinens jövő téli helyzete nem kis mértékben attól függ majd, hogy mennyire lesz hideg a január, a február és a március. Ha az időjárás melegebb lesz, kevesebb gázra lesz szükség a fűtéséhez, így a tél végére több gáz marad az európai gáztárolókban. Ez megkönnyítené a kontinens országai számára, hogy a nyár folyamán feltöltse készleteit, még orosz gáz nélkül is.

Martin Young, az Investec vezető elemzője szerint a jövő tél előtt valamivel több szélenergiát is üzembe helyeznek a kontinensen, ami segít a zavartalan áramellátásban. Bizonytalanságot látni azonban még néhány szén- és nukleáris áramtermelővel kapcsolatban.

Bár az oroszországi gázszállítások tavaly nyáron fokozatosan elapadtak, némi gáz még mindig érkezett, ami lehetővé tette az európai országok számára, hogy tartalékot képezzenek. A Bloomberg cikke szerint azonban idén nyáron az Oroszországot Európával összekötő vezetékek valószínűleg teljesen leállnak. Ennek következtében a kontinensre importált gáz nagy részét hajókon kell majd behozni például az Egyesült Államokból illetve Katarból.

A világon azonban korlátozott számú LNG-t (cseppfolyós földgázt) szállító tartályhajó van, melyek korlátozott számú helyen tudnak kikötni Európában. Az elmúlt hónapokban új terminálok létesítésére irányuló projektek indultak, illetve a már zajló projekteket felgyorsították, hogy minél több cseppfolyós földgázt juttassanak el az európai kikötőkbe. Decemberben Németország megnyitotta első LNG-terminálját, ami jelentős változást jelentett az energiapolitikában az ország számára, amely korábban oly erősen kötődött az orosz gázimporthoz, és jövőre két másik LNG-terminál is megnyílik Németországban.

Az Egyesült Királyság, valamint Spanyolország és Portugália rendelkezik a legnagyobb LNG-importkapacitással Európában, ami lehetővé teszi számukra a globális piacokon való megjelenést. Az Ibériai-félsziget azonban nem rendelkezik sok gázvezetékkel, amely összekötné Európa többi részével, így a spanyol terminálok kevésbé hasznosak a szomszédok számára. A Norvégiából és az Egyesült Királyság gázmezőiről származó gáz az európai készletek feltöltését is szolgálja majd a melegebb hónapokban, amikor a háztartásoknak és a vállalkozásoknak kevesebb gázra van szükségük.

Bár az LNG részleges megoldást jelenthet Európa gázellátására, nem tudja a gázárakat a korábbi szintre szorítani. Az LNG már most is drága módja a gázszállításnak - sok energiára és drága berendezésekre van szükség ahhoz, hogy a gáz elég hideg legyen a szállítótartályokban. Azzal tehát, hogy Európa egyre inkább az LNG-tartályhajókra támaszkodik gázszükségleteinek kielégítésében, hosszú évekre magasabb árakat betonoz be - vélik a szakértők. A Cornwall Insight energetikai tanácsadó cég szerint az évtized végéig magas árakra számíthatunk.

A valószínű forgatókönyvek szerint az orosz gáz csővezetéken keresztüli szállítása 2022 nyarán még tovább csökken, és azt látjuk, hogy a gázárak legalább 2030-ig a járvány előtti szintek felett maradnak, mivel a piacnak idő kell ahhoz, hogy alkalmazkodjon az európai kereslet és kínálat dinamikájában bekövetkezett változáshoz

- mondta Dr. Matthew Chadwick vezető elemző.

Címlapkép: Getty Images