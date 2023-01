Energiakrízis: bajban a francia cégek kétharmada, újra kell tárgyalni a feltételeket

Emmanuel Macron felszólította csütörtökön az energiaszolgáltatókat, hogy "tárgyalják újra a túlzó szerződéseket" minden kisvállalkozóval. A francia államfő szerint a cégek kétharmada bajban van a megemelkedett energiaárak miatt, ezért az állam támogatni fogja őket.

A pékségek és cukrászdák képviselőinek Vízkereszt alkalmából az elnöki hivatalban rendezett ünnepségen a köztársasági elnök bejelentette, hogy

az energiaszolgáltatóknak minden olyan kisvállalkozóval újra kell tárgyalniuk a szerződésüket, akik 280 euró/megawattóránál többet fizetnek.

A referenciaárat az energiaszabályozó bizottság állapította meg.

Egyes kisvállalatok szerződése megötszöröződött, sőt megtízszereződött

- hangsúlyozta az államfő, aki "visszaélésnek" minősítette az ilyen mértékű áremeléseket, az energiaszolgáltatók profitjait pedig túlzónak nevezte.

"Önökhöz hasonlóan nekem is elegem van az olyan emberekből, akik a válságot kihasználva túlzó profitra tesznek szert" - fogalmazott az államfő. Emmanuel Macron szerint a francia kisvállalkozók kétharmadának vannak gondjai az energiaszámláik kifizetésével.

Támogatnunk kell őket

- mondta az elnök, aki ígértet tett arra, hogy nem kizárólag a pékek, hanem minden kézműves szakma számíthat állami segítségre, külön kiemelte a henteseket.

A kormány 2023-ban meghosszabbította a lakossági energiaárakra másfél évvel ezelőtt bevezetett árplafont, és 15 százalékban maximálta a villamos energia és a gáz árának emelkedését. Az intézkedést az elnöki hivatal tájékoztatása szerint kiterjesztik a kisvállalkozókra is.

Az egyre erősödő elégedetlenség miatt Élisabeth Borne miniszterelnök kedden már bejelentette, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k), beleértve a pékségeket is, halasztást kapnak a járulékok és adók befizetésére annak érdekében, hogy fizetőképesek maradjanak, valamint a számláik kifizetését is elhalaszthatják. A kormányzat azt is jelezte, hogy amennyiben a pékek túlzónak ítélik meg az energiaáraik emelkedését, azonnal és büntetés nélkül felmondhatják a szerződésüket a jelenlegi szolgáltatójukkal, és újat választhatnak. Ezt a "rendkívüli" intézkedést a szolgáltatók külön-külön fogják elbírálni abban az esetben, ha az energiaárak emelkedése csődhelyzettel fenyeget egy vállalkozást.