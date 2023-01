Figyelmeztet a magyar gyermekorvos: most kell beadatni az oltást, mert később nem fog segíteni

Póta György gyermekorvos szerint az oltást még most is érdemes beadatni, mert bár emelkedik az esetszám, influenzajárványról még nem beszélhetünk – írja az atv.hu

A gyerekorvos azt is hozzátette, hogy amikor már "a fél ország beteg", nem fog segíteni az oltás. Kitért arra is, hogy az RSV is terjed a gyerekek között. A vírus korábban csak a koraszülött, éretlen tüdejű csecsemőknél okozott súlyos tüneteket, most viszont ez a korosztály kitolódott, és egészséges újszülötteket is megbetegít az RSV.

Az ATV beszámolója kitér arra, hogy Póta szerint a vírusfertőzésnek vannak egyértelmű tünetei: fejfájás, láz, gyengeség, izomfájdalom. Ha valaki ilyet észlel, pihenjen, csak lázcsillapítóra és C-vitaminra van ilyenkor szükség - közölte. Hozzátette: eddig az átlagos gyógyulás ilyen betegségeknél egy hét, 10 nap volt, most viszont ezek elhúzódhatnak akár 2-3 hétig is.

Címlapkép: Getty Images