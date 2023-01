Megindult a külföldi benzinturizmus Magyarországról, a magas áfa lehet a fő ok

A riportból kiderült az is, hogy a horvátországi és romániai határmenti benzinkutakon 100-120 forinttal is olcsóbb lehet egy liter üzemanyag, mint idehaza, így megindult a külföldi benzinturizmus az országból. Szlovákiában is 50-60 forinttal olcsóbb az üzemanyag és még Ausztriában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.

"Sajnos a beszerzési árakat Magyarországon 27 százalékos áfa terheli, és nézve a környező országokat – még a magasabb jövedéki adót alkalmazó országok esetében is – ezen az árszinten az áfakülönbözet már olyan mértékű, hogy emiatt Magyarországon drágább az üzemanyag, mint a környező országokban"

– mondta a Híradónak Grád Ottó.

Az RTL Híradó stábja kérdezte a kormányt, hogy terveznek-e ezen változtatni, várható-e, hogy csökkentik az üzemanyagokat terhelő áfát, de az adásig nem válaszoltak. Azt viszont megjegyezték, hogy szerdától a benzinkutakon árcsökkenés várható a holtankoljak.net szerint. A benzin literenként 12 forinttal, a gázolaj 10-zel lehet olcsóbb.

Címlapkép forrása: Getty Images