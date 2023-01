Wall Street Journal: a republikánus káosz csődközeli helyzetet hozhat az USA-ban

Az amerikai Képviselőház nagy nehezen választotta meg házelnökként Kevin McCarthy repulbikánus képviselőt, a republikánusok ezután az adóhivatal finanszírozásának csökkentésével és a kínai gazdasági verseny kivizsgálását célzó törvényjavaslatok elfogadásával kezdi a munkát. Az új képviselőház célja a kormányzati költekezés visszafogása lesz, a Republikánus Párt megosztottsága miatt kérdéses, hogy mennyire valósulhat meg ez az elképzelés – írja a Wall Street Journal . A Képviselőház a politikai alkuk miatt patthelyzetben van, amely veszélybe sodorja az adósságplafon megemelését is, ez pedig újra államcsőd közeli helyzetet hozhat az USA-ban - hívja fel a figyelmet a lap.

McCarthy szombaton 14 sikertelen kísérlet után lett a Képviselőház elnöke a republikánusok egy részének ellenszavazata miatt; az általában formális eljárás egy napokig tartó drámává vált. A Wall Street Journal szerint mindez hónapokig tartó vitákat vetít előre az egyes szakpolitikai kérdésekben.

Pedig a republikánusok komoly ígérettel vették át a házat, céljuk például egy kétpárti bizottság létrehozása, amelyben Kína gazdasági és kereskedelmi stratégiáját vizsgálnák.

A republikánusok más törvényjavaslatokkal is készülnek: visszavonják a Fehér Ház által tavaly az adóhivatal létszámának növelésére biztosított több tízmilliárd dollárt; új korlátozásokat vezetnének be a stratégiai kőolajkészletből származó nyersolaj bizonyos felhasználási módjaira; és változtatnának az amerikai bevándorlási politikán. Ezek az intézkedések vélhetően nem mennek majd át a Szenátuson – írja a lap.

A demokraták azt mondták, remélik, hogy találnak olyan területeket, ahol kétpárti egyetértés van. A republikánus egység felvet némi kérdéseket, és legalább egy republikánus már úgy nyilatkozott, azt mondta, hogy aggódik amiatt, hogy a konzervatívok múlt heti akadályoztatása nagyobb pártoskodást vetít előre, elsősorban az abortuszellenes törvények kapcsán.

Gond lehet az államadósság-szabályok módosításával

A McCarthy házelnökké választásáért folytatott harc beárnyékolta a Republikánus Párt eredeti politikai céljait, mivel rávilágított arra, hogy a republikánusok és a Fehér Ház milyen nehézségekbe ütközhetnek, ha megállapodást akarnak elérni a nagyobb kormányzati finanszírozási intézkedésekről, beleértve a szövetségi hitelfelvételi korlát megemelését.

A házelnökké választása körüli harc jól mutatja, hogy a republikánusok egy kisszámú, de elkötelezett kisebbsége hogyan tud ellenállni bármilyen, a hitelfelvételi korlát emeléséről szóló megállapodásnak, és azzal fenyegetőzik, hogy McCarthyt elmozdítják állásából, ha jóváhagyja azt.

McCarthy pénteken engedményeket tett a Republikánus Párt néhány szavazatának megnyerése érdekében, többek között vállalta, hogy a kiadások csökkentését az adósságplafon emeléséhez köti, és a republikánus vétózók több tagja is bekerül a kulcsfontosságú bizottságokba. McCarthy emellett beleegyezett a Házszabály módosításába is, amely lehetővé tenné, hogy egyetlen törvényhozó is szavazásra kényszeríthesse a házelnök leváltását.

A demokraták azt mondták, hogy aggódnak amiatt, hogy a republikánusok vezetői harca előrevetíti az előttük álló patthelyzetet. A demokraták, akik a szenátust és a Fehér Házat irányítják, nem valószínű, hogy beleegyeznek a kiadások visszafogásába, amit McCarthy republikánus ellenfelei követelhetnek az adósságplafon emelésének elfogadásáért cserébe, ami növeli a csődközeli helyzet kockázatát - mondta több elemző.

Nem világos, hogy a kongresszusnak pontosan mikorra kell lépnie az adósságlimit ügyében. Tavaly júniusban a Bipartisan Policy Center becslése szerint az Egyesült Államok legalább júliusig nem fogja túllépni a 31,4 ezermilliárd dolláros engedélyezett hitelfelvételi keretet. Ez az előrejelzés azonban nem vette figyelembe a kamatlábak közelmúltbeli változásait, a diákhitelek kifizetésének felfüggesztését és más gazdasági változókat, amelyek potenciálisan előrehozhatják a határidőt.

Ha az amerikai kormánynak mérlegelnie kell, hogy a kötvénytulajdonosoknak történő kifizetések elsőbbséget élvezzenek-e a nyugdíjasok vagy a veteránok előtt, mert a Kongresszus nem hagyja jóvá az adósságlimit emelését, a lehetséges fizetésképtelenség veszélye káoszt okozhat a globális pénzügyi piacokon. A kincstárjegyek világszerte biztonságos eszköznek számítanak, a 10 éves kincstárjegyek hozama a fő hitelfelvételi referenciaérték.

A befektetők kincstárjegyekbe vetett bizalmának csökkenése jelentős piaci volatilitást idézhet elő, ami növelheti a szövetségi adósságszolgálat költségeit és alááshatja az amerikai dollár mint a világ tartalékvalutájának elsőbbségét.

Címlapkép: Getty Images