Grád Ottó: a hatósági árak egy olajozott beszerzési rendszert döntöttek romba, el kell takarítani a romokat

Mint ismert, február ötödikén lép életbe az orosz olajtermékekkel szembeni EU-sembargó; bár Magyarország ezt követően is vehet feldolgozott orosz olajtermékeket, az EU-szintű embargó érkezésével azonban egy, számunkra is kedvezőtlen változás lesz, február elejétől ugyanis az EU-n belül sem exportálhat majd senki nyersolajat és olajtermékeket. Vonatkozni fog ez a szabályozás például a Slovnaftra, a Mol szlovák finomító-leányvállalatára is – februártól ők is csak Szlovákiában adhatnak majd el, pedig a vállalat piacának mintegy kétharmada nem Szlovákiát jelenti, hanem kulcsfontosságú szerepe van a cseh energiaellátásban, de Magyarországnak is adnak el jelentős mennyiségű dízelt, ez február 5 után nem lesz lehetséges.

Grád Ottó szerint a magyar helyzetet nehezíti, hogy

a hazai olajiparnak még el kell takarítania a hatósági üzemanyagár utáni "romokat",

tehát alapból lassan épülnek újra a kis- és nagykereskedelmi árplafon meghatározása miatt megszakadt üzemanyagimport-csatornák, pedig a magyar piac 30 százalékát importból kell ellátni a Mol által biztosított 70 százalék mellett.

Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a kiesést a piac – ha hagyják – megoldja. Látok például koperi vagy fekete-tengeri beszerzési lehetőségeket. Ez a Molra is vonatkozik, amiként a cég az Adria-vezetéken tengeri kőolajat is vásárolhat

- vélekedett a szakember. Rámutatott azonban, hogy a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítója is leginkább orosz kőolaj feldolgozására alkalmas, ezek átalakítása rendkívül idő- és pénzigényes. Emellett a gyártás hatékonysága, a késztermék-kihozatal is romlik, mindez növeli az üzemanyag-előállítás költségeit, magyarázza Grád.

Az árakkal és a kereslet várható alaklásával kapcsolatban elmondta, hogy az uniós korlátozás nyilvánvalóan a hazai üzemanyagárakat is emelni fogja, az EU-s lépések azonban leginkább Közép-Kelet-Európát érintik hátrányosan, ennek köszönhetően nem kizárt, hogy az egész térség árai kerülnek kicsit közelebb a hagyományosan magasabb nyugatiakhoz, mindezek következtében a kereslet csökkenésén se csodálkozna a szakember. A hazai üzemanyagárak Grád szerint azért állhatnak jóval az egy évvel korábbi szint felett a nyersolajárak mostanában látott esése ellenére, mert a forint az elmúlt évben 20 százalékkal gyengült a dollárhoz képest, de emellett a hazai árakra hatnak még a rezsi és a munkaerő költségemelkedése, illetve más, adó jellegű többletelvonások is.

Ezen felül a szakember elmondása szerint

a hatósági árak egy olajozott beszerzési rendszert döntöttek romba,

a kapcsolatok újjáépítése pedig egyelőre magasabb kezdőárakkal jár, egy későbbi árcsökkenés reményével. A jövőre nézve a MÁSZ 70-90 dolláros Brent-árral számol, ha a forint tartja magát, a hazai kútárak is a mostani szintek közelében maradhatnak, magyarázta Grád.

A szakember szerint az olajipart nem terheli felelősség a hazai üzemanyagellátás december eleji összeomlásáért: a hatósági árak alaptörvény-sértő módon eleve egyik piaci szereplőnek sem biztosítottak nyereséget, egy ilyen környezetben nem csoda, hogy az importőrök elálltak a behozataltól, a kiesés pótlását magára vállaló Molnak pedig több százmilliárdos vesztesége keletkezett a helyzetben, miközben a kis kutak bele is rokkantak ebbe. Grád szerint

a kormányintézkedések és a többi, kedvezőtlen piaci hatás hólabdaszerűen vezettek az ellátás december eleji összeomlásához.

Címlapkép: Getty Images