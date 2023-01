Itt az ország legalacsonyabb ára: nem hiszed el, mennyiért árulják ezt az árstopos terméket

A magyar kormány 2022. február elsején vezette be az első élelmiszer-árstopokat, akkor még hat darab termékre, köztük a finomított napraforgó-étolajra is. A lassan egy éve létező rendelet értelmében az árstop hatálya alá eső termékek árait minden boltban vissza kellett vinni a 2021. október 15-én jellemző szintre. Később a termékek körét kibővítették a burgonyával és a tojással is, ezek ára a 2022. szeptember 30-ai szintnél nem lehet magasabb. Bár egyes kereskedők ennél kedvezőbb árakat szabtak meg a rendeletben szereplő termékek áraira, az egy literes kiszerelésű étolajak ára így is 600 forint körül szóródik a kiskereskedelmi egységekben.

Ezzel szemben a kifli.hu mostani ajánlata szerint az eredeti árhoz viszonyítva mintegy 42 százalékos kedvezménnyel, 399 forintért lehet házhoz rendelni a Kunsági Éden szuper finomított étolaj egy literes kiszerelését. Az egy rendelés során vásárolható maximum mennyiség ráadásul 3 darab, ami jóval több, mint a kiskereskedelmi egységekben elérhető 1-2 liter maximális mennyiség. A kifli által meghirdetett akció vasárnapig tart.

Az Agrárminisztérium közleménye szerint az élelmiszer-árstop legalább április 30-ig érvényben marad, a továbbiakról áprilisban dönthet majd a kormány. Parragh László korábban kijelentette, meg kell tervezni a hatósági árak kivezetését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Shutterstock