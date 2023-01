Steiner Attila: vizsgáljuk az orosz gáz helyett más források és a szélenergia lehetőségeit is

Az energiaellátás biztonságának erősítése fontos feladat, a rezsicsökkentést idén is fent akarja tartani a kormány és bár az orosz gázszállítások egyelőre zavartalanok, de fontos más források elérése is, és ezeket, illetve a szélenergia lehetőségeit is vizsgálja a kormány – jelezte a Kossuth Rádió ma reggeli adásában az Energiaügyi Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

Steiner Attila a hosszú távú célok közül kiemelte a magyarországi energiahordozó erőforrások minél hatékonyabb kiaknázását és az árak kordában tartását. Hangsúlyozta: a kormány továbbra is eltökélt a rezsivédelem fenntartásában, amit az idei költségvetés is jól tükröz, az a rezsivédelem költségvetése.

Az államtitkár rámutatott, hogy Magyarország nagyon jó adottságokkal rendelkezik a gáztárolás területén, ami nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé. A gázbeszerzéseknél eddig az orosz beszállításoknál semmilyen probléma nem lépett fel, fontos ugyanakkor más források elérése is; ezeket a lehetőségeket továbbra is igénybe veszik, illetve vizsgálják - fejtette ki Steiner Attila. Ennek kapcsán utalt rá, hogy Magyarországnak több, mint 1 milliárd köbméternyi lekötött kapacitása van a horvát krk-i LNG-terminálban és az ilyen beszerzési lehetőségeket is vizsgálják.

Kiemelte, hogy Magyarország az éves gázfogyasztásának (tavaly ez jelentősen, évi 9 milliárd köbméterre esett) körülbelül kétharmadát tudja eltárolni a hazai tárolókban. A tárolókat magas szintre sikerült feltölteni, és a tél eddig enyhe volt, ezért a kitárolási ütem lassabb, mint az elmúlt években. Így ezt a fűtési szezont gond nélkül meg tudják oldani - hangsúlyozta.

Steiner Attila jelezte, hogy a rezsicsökkentés politikájának eredményeképpen az európai uniós országok közül Magyarországon a legolcsóbb a földgáz és a második legolcsóbb az áram. Ebből adódik az, hogy a magyar kormány költi az egyik legtöbbet Európában a rezsicsökkentés támogatására. Megerősítette, hogy ezt a politikát szeretnék fenntartani 2023-ban is, ezért a költségvetésben a Rezsivédelmi Alapot 670-rőól 2610 milliárd forintra növelte a kormány, hogy a nagyon kedvező árat az átlagfogyasztás alatt továbbra is biztosítani tudják. Hozzátette, hogy az átlagfogyasztás feletti áramár is jóval kedvezőbb, mint a piaci ár.

Az államtitkár kitért arra, hogy jól halad a megújuló energiaforrások termelésének növelése. Magyarország alapvetően a napenergia felhasználásában rendelkezik jelentős potenciállal, a hazai napelemes kapacitás már a duplája a Paksi Atomerőmű teljesítőképességének - mondta. Kiemelte, hogy ez jelentősen csökkenti Magyarország energiakitettségét.

Steiner Attila jelezte azt is, hogy elemzik a szélenergia termelésének feltételeit, amelyről a vasárnapi adásban már szintén említést tett Lantos Csaba új energiaügyi miniszter amellett, hogy a paksi bővítés 2 éves csúszását is bejelentette:

Az energiakitettség csökkentésében és az ellátás biztonságának erősítésében szintén fontosnak nevezte az államtitkár a magyarországi gázkitermelést, amelyet a kormány szeretne növelni 1,5 milliárd köbméterről 2 milliárdra. Ösztönözni szeretnék, hogy minél több gazdaságosan elérhető hazai gázmező álljon termelésbe - hangsúlyozta.

