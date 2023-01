A lengyelek kormányválságig jutottak, de így sem biztos az uniós pénzek érkezése

Nagy nehezen elfogadta a lengyel törvényhozás alsóháza, a Szejm a Legfelsőbb Bíróság hatásköréről szóló törvény módosítását, amely az Európai Uniótól érkező helyreállítási források előfeltétele. Viszont a regnáló Jog és Igazságos Párt valamint a koalíciós partner Szolidáris Lengyelországnak tömörülés között erős ellentét feszül. Ha a Szenátusban átírják a törvényt, akkor kormányválsághoz vezető patthelyzet alakulhat ki a Szejmben. De a lengyel elnök is elgáncsolhatja a Mateusz Morawiecki miniszterelnököt.

December óta tartó háttéregyeztetések, koalíciós viták után – ha a kormányzó erők közötti példátlan megosztottság mellett is –, de sikerült átverni a Legfelsőbb Bíróságról szóló törvény módosítását a lengyel törvényhozás alsóházában. Végül 203 szavazat elég volt a Jog és Igazságosság pártnak (PiS) ahhoz, hogy elfogadtassa az Európai Uniótól érkező helyreállítási források lehívásához feltételül szabott jogszabályt – számolt be a Rzeczpospolita lengyel portál.

A leglényegesebb változás az, hogy a Brüsszel és Varsó között évek óta vitáspontot jelentő bírói fegyelmi rendszert úgy alakítják át, hogy nem a Legfelsőbb Bíróság, hanem a legfelsőbb közigazgatási bíróság hatásköre lesz az eljárások lefolytatása. Pontosítanának azokon az eljárásokon is, amelyek szerint egy per előtt vizsgálható a bírák elfogulatlansága.

Viszont az ügy vélhetően itt nem ér véget: a szavazáson összesen 444 képviselő vett részt, de csak 198 képviselő a Jog és Igazságosság, két képviselő a Lengyel Ügyek Köréből és három független képviselő szavazott a törvény mellett. Huszonkét képviselő a PiS-től, két képviselő a Polgári Koalíciótól, hat képviselő a Baloldaltól, 11 a Szövetségtől, hét a Lengyelország 2050-től, egy a Kukiz'15 körből, kettő a PPS-től és egy a Polskie Sprawy körből szavazott a törvény ellen.

A törvény így is felkerül a Szenátus elé, ahol teljesen átírhatják a jogszabályt, és erre minden esély meg is van: az ellenzéki többségű felsőház már jelezte is, hogy több módosítást akarnak.

Köztük azt is, hogy a korábbi legfelsőbb bírósági fegyelmi kamarai döntéseket tegyék semmissé, de a bírák elleni eljárásokat meghagynák a testület hatáskörében. A Mateusz Morawiecki vezette kormány állítja, hogy az ellenzéki módosítások sértenék az Európai Bizottsággal kötött megállapodást.

Tehát nem elég, hogy a kormányerők több tagja is ellenzi a már elfogadott, a miniszterelnök által javasolt módosításokat, még az ellenzék is támadja a módosításokat. Így egy hurokba kerül a jogszabály: felmegy a Szenátusba, ha ott módosítják, akkor visszakerül a Szejmhez, amely újra szavaz róla. Csakhogy kérdés, hogy a koalíciós partner Szolidáris Lengyelország támogatása nélkül az eredeti tervezet megszavazható-e újra. Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter, a párt elnöke azt mondta, hogy semmiképpen nem vesznek részt a brüsszeli hivatalnokok által diktált törvények elfogadásában.

Így akár kormányválságig fajulhat a helyreállítási forrásokhoz szükséges törvény ügye. Főként, hogy a pis több képviselője is ellenzi az Európai Bizottságnál kialkudott feltételek szerint módosított törvényt.

Mateusz Morawiecki miniszterelnök a pénteki szavazás után újságíróknak egy Brüsszellel megkötött "nehéz kompromisszumnak" nevezte a törvénymódosítást. "Be akarjuk fejezni a Nyugattal folytatott vitát, mert a valódi ellenség keleten van" - utalt Morawiecki az ukrajnai háborúra az MTI szerint. Elismerte, hogy az SP "helyesen érvelt", "a politika viszont a kompromisszum művészete", most fontosabb ügyekért kell harcolni - tette hozzá.

Andrzej Duda pedig, aki államfőként a törvények végleges megítélésére jogosult, decemberben azt mondta: az új törvénytervezetről a kormány vele nem egyeztetett. Állítja, hogy amikor elé kerül a törvény, a parlamenti viták befejeződése után, akkor nem fog beleegyezni a lengyel alkotmányos rendet sértő semmilyen előírásba.

Christian Wigand, az Európai Bizottság szóvivője a PAP hírügynökségnek a lengyel helyreállítási tervben foglalt vállalások irányában tett fontos lépésnek nevezte a tervezet alsóházi elfogadását. Jelezte, hogy Brüsszel figyelemmel fogja kísérni a törvényhozási folyamatot, és fontosnak nevezte, hogy a végleges jogszabály "növelje a bírósági jogvédelem és a bírói függetlenség törvényben garantált szintjét".

A lengyel helyreállítási terv 23,9 milliárd euró értékű vissza nem térítendő támogatást és 11,5 milliárd eurós kölcsön lehívását teszi lehetővé.

Lengyelországhoz hasonlóan még Magyarország sem hívhatja le a helyreállítási forrásokat Brüsszeltől. Ezekhez 27 szupermérföldkövet kell teljesítenie, karácsony előtt nem sokkal az Európai Bizottság még a hétéves költségvetés forrásait is felfüggesztette.