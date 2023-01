Az EP szigorú korrupcióellenes lépéseket lengetett be

Két korrupciós botrány is kirobbant az Európai Parlamentben az elmúlt időszakban: a katari és marokkói vesztegetési ügyek miatt szigorításokat ígérnek a képviselők.

Az Európai Parlament javaslatokat fog előterjeszteni a korrupció visszaszorítására a katari és marokkói vesztegetési botrányok miatt. Az ügyek előzménye, hogy több képviselőt őrizetbe vettek még decemberben, mert egy a belga hatóságok által indított vizsgálat rávilágított a korábbi jogalkotási munkára, beleértve egy december eleji bizottsági szavazást, amely jóváhagyta a vízumliberalizációt Katar és Kuvait számára, valamint több európai törvényhozó fizetett látogatását az Öböl-régióban. Ebben az ügyben őrizetbe vették Eva Kailit, korábbi EP-alelnököt.

Marokkó ugyan tagadja, hogy köze lenne a katargate néven elhíresült botrányhoz, de Vincent Van Quickenborne belga igazságügyi miniszter jelezte, hogy vizsgálják, hogy az észak-afrikai országnak is köze lehet uniós politikusok megvesztegetéséhez. Sajtóértesülések szerint Antonio Panzeri, az Európai Parlament korrupciós botrányának egyik kulcsszereplője, többször is leszavazott javaslatokat, amelyek az emberi jogok sérülései miatt bírálták volna Rabatot, ráadásul több marokkói politikussal és vezetővel is jó viszonyt ápolt.

A botrányok megtépázták az Európai Parlament renoméját, ezért Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke megígérte, hogy egy 14 javaslatot tartalmazó korrupcióellenes csomagot terjeszt elő, abban a reményben, hogy megakadályozza a vesztegetési botrány megismétlődését. A legfontosabb javaslatok között szerepel az a terv, amely megakadályozza, hogy a volt európai parlamenti képviselők azonnali lobbitevékenységet folytassanak az úgynevezett türelmi idő alatt, amíg leadják mandátumukat - számolt be az EUobserver.

Metsola be akarja tiltani az úgynevezett "baráti csoportokat" is, amelyeket a külföldi államok gyakran használnak arra, hogy egyes képviselőkön keresztül lobbizhassanak az Európai Parlamentben. Az EP-elnök terve a lobbiülések közzétételére vonatkozó irányelvek szigorítását is magában foglalja, megjegyezve, hogy minden képviselőnek kötelező lesz ezt megtennie, ha a tervezett üléseken szóba kerülnek az Európai Parlament döntései. Emellett nagyobb átláthatóságot fog követelni az európai parlamenti képviselők mellékjövedelmeiről és pénzügyi érdekeltségeiről.