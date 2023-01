Hiába nő a kínaiak utazási kedve, több dolog is hátráltatja a légi forgalom fellendülését

Kína hirtelen döntése a koronavírus terjedése ellen hozott utazási korlátozások feloldásáról felgyorsíthatja a légi forgalom globális fellendülését, de a széles körben tapasztalható munkaerőihiány után, az ágazat most a repülőgépek hiányával is küzd - írja a Reuters.

Három évvel azután, hogy a koronavírus terjedése „földre kényszerített” több ezer utasszállító gépet, a légi közlekedés ismét fellendülőben van, amit tovább erősíthet Peking múlt havi döntése a lezárások feloldásáról. A koronavírus-járvány bénító hatása miatt világszerte több tucat légitársaság ment tönkre, amely milliárd dolláros veszteséget okozott az ágazatnak.

A világ két legnagyobb repülőgép-bérbeadója, a dublini székhelyű AerCap AER.N és a kínai tulajdonú Avolon hétfőn egyaránt azt jelezték előre, hogy a globális forgalom már júniusban vissza fog térni a normális szintre - hónapokkal korábban, mint ahogy azt a legtöbb iparági előrejelzés jósolta. Az utasforgalom tavalyi 70 százalékos fellendülése után, amely Európában és Észak-Amerika volt a legjelentősebb, 2023-ban a növekedés motorja Ázsia lehet - írta jelentésében az Avolon.

Voltak, akik ennél óvatosabb prognózist fogalmaztak meg: "A légitársaságok nem növelik drámaian a Kínába irányuló járataikat. Jó irányba halad a folyamat, de még eltart egy ideig" - mondta Bertrand Grabowski légiközlekedési tanácsadó." - Rob Morris, az Ascend by Cirium globális tanácsadó cég vezetője is óvatosságra int, szerinte az utasok bizalma lesz kulcsfontosságú tényező.

Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a kínaiak a fertőzésekkel kapcsolatos aggodalmak ellenére tömegével indulnak majd útnak a holdújév előtt. Az éves utazási szezon kezdete óta az utasforgalom a 2019-es szint 63%-ára ugrott.

Az iparág legnagyobb gondja jelenleg az, hogy elegendő keskeny törzsű repülőgépet szerezzenek be, hogy kielégítsék a keresletet, mivel a megrongálódott ellátási láncok késleltetik az új szállítások megkezdését.

Ráadásul a karbantartó és javító üzemek (MRO) súlyos szűk keresztmetszetei hátráltatják a meglévő repülőgépek rendszeres üzemben tartására vagy a raktárból való kivonására irányuló erőfeszítéseket.

Több légitársaság vezetője is elismerte a Reuters-nek, hogy a hiány miatt magasabbak a jegyárak, ráadásul sokan már a recesszióra készülnek. Ugyanez igaz a bérbeadók által felszámított repülőgép-bérleti díjakra is. Az infláció a repülőgép alkatrészek árára is kihat, ráadásul az utazási kedvet is erősen csökkentheti. Az infláció elleni harcban megemelt kamatlábak növelik a repülőgép-lízing cégek adósságterhét, az elszálló dollár, és a volatilis üzemanyagárak pedig szintén felhajtják a jegyárakat, miközben a légtársaságoknak arra is megoldást kell találni, hogy hogyan fogják elérni a 2050-re kitűzött nettó nulla kibocsátási célokat.

