Megjelent az ukrajnai háború különös mellékhatása, még erősebbé válik a válság

A Nemzetközi Valutaalap friss elemzése szerint a gazdasági integráció felbomlása nagyon lehúzza a globális növekedési kilátásokat. Az IMF szerint mindez a szegényebbek helyzetének romlását hozhatja.

Először a koronavírus-járvány, majd Oroszország ukrajnai háborúja - és az arra adott szankciós válaszlépések - jelentős növelték a széttöredezettséget a globális gazdasági integrációban. A deglobalizációs folyamatok pedig akár 7 százalékkal is csökkentheti a világgazdaság teljesítményét, de a veszteségek egyes országokban elérhetik a 8-12 százalékot is - állapította meg a Nemzetközi Valutaalap egy új tanulmánya a Reuters szerint.

Az IMF számításai alapján még egy enyhébb fragmentáltság is 0,2%-kal csökkentheti a globális GDP-t, de további munkára van szükség a nemzetközi monetáris rendszer és a globális pénzügyi védőháló becsült költségeinek felméréséhez. Hasonló folyamat játszódott le a 2008-2009-es globális pénzügyi válság során is, a kereskedelmi korlátozásoknak az azt követő években tapasztalt megugrása miatt a globális áru- és tőkeáramlás kiegyenlítődött. Azonban az ukrajnai háború okozta geopolitikai eltolódások tovább széttöredezést eredményeznek, felerősödnek a globalizációkritikus hangok is.

A jelentés szerint a kereskedelmi kapcsolatok elmélyülése évek óta a globális szegénység nagymértékű csökkenését eredményezte, miközben az alacsonyabb árak révén a fejlett gazdaságok alacsony jövedelmű fogyasztóinak is hasznára vált. Így az IMF szerint a deglobalizációs folyamat legnagyobb vesztesei leginkább az alacsony jövedelmű országok és a fejlett gazdaságok kevésbé tehetős fogyasztói lehetnek.

A Nemzetközi Valutaalap jelentésében arra is kitér, hogy a határokon átnyúló migráció korlátozása értékes szakképzett munkaerőtől fosztaná meg a fogadó gazdaságokat, miközben csökkentené a küldő gazdaságok bevételeit is, mert kevesebb lenne a hazautalt jövedelem. A tőkeáramlás csökkenése a közvetlen külföldi befektetéseket csökkentené, míg a nemzetközi együttműködés visszaesése veszélyeztetné a létfontosságú globális közjavak biztosítását.

Az IMF szerint a meglévő tanulmányok azt sugallják, hogy minél mélyebb a széttagoltság, annál nagyobbak a költségek, és a technológiai szétválás jelentősen felerősíti a kereskedelmi korlátozásokból eredő veszteségeket.

Megjegyzik, hogy a feltörekvő piacgazdaságok és az alacsony jövedelmű országok valószínűleg a legnagyobb kockázatnak vannak kitéve, mivel a világgazdaság a pénzügyi regionalizáció és a globális fizetési rendszer széttöredezettsége felé mozdul el. Ez csökkenti a nemzetközi kockázatmegosztást, ami nagyobb makrogazdasági volatilitáshoz, súlyosabb válságokhoz és a nemzeti tartalékokra nehezedő nagyobb nyomáshoz vezethet az IMF szerint.