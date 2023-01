Banánhéjon csúszik el az EU gázárakat letörő csodafegyvere

Nem kap adatokat az Európai Unió szakhivatala, így egyelőre nem tudják felmérni, hogyan működik az LNG-piac. Emiatt már a startmezőn elbukik az, hogy a cseppfolyósított földgázra egy külön referenciaárat határozzanak meg, amely támogathatná a gázárak csökkenését.

Az EU Energiaszabályozói Együttműködési Ügynöksége (ACER) által készített árfelmérés az első lépés lenne az EU azon tervében, hogy új európai referenciaárat állapítson meg a cseppfolyósított földgázra, amelyre Európa átáll felváltva az orosz vezetékes gázt. Ugyanakkor egyelőre nem kap elegendő mennyiségű adatot a hivatal, így nem tud új referenciaszámítási mechanizmust alkalmazni - értesült a Reuters.

Mindez azért rossz hír a fogyasztóknak, mert tavaly több tagállam is kardoskodott az Európai Bizottságnál, hogy vezessenek be egy gázársapkát, amely megvédhetné az európai fogyasztókat a nagy árkilengésektől. Az Európai Bizottság nem talált kompromisszumos megoldást, amely egyszerre biztosítaná az alacsonyabb átvételi árakat, de közben nem veszélyeztetné az ellátásbiztonságot. A legtöbb gázexportőr - így Katar és Norvégia - is jelezte, hogy nem támogatják egy veszélyhelyzeti árazási mechanizmus bevezetését sem. Ebben a vitában született meg az LNG-referenciaárazási rendszer kidolgozása, amely függetlenítené az orosz vezetékes gázszállítmányok hektikusságától a kiszámíthatóbban érkező cseppfolyósított gázszállítmányokat. Valamint azt is kiküszöbölné, hogy a tagállamok egymás ellen licitáljanak a kapacitásokra, hanem pontosan lássák, hogy a piacon milyen árak vanak.

Ha létrejön, a piaci szereplők az új referenciaárfolyamot használhatnák az LNG-szerződések alapjául, amelyeket hagyományosan a holland TTF gázcsomópont árához kötöttek. A rendszernek már múlt hét pénteken el kellett volna indulnia, de az ACER pénteken nem tudta a tervezett időpontban közzétenni az első napi LNG-árbecslést, mivel a szabályozó hatóságnak bejelentett kilenc tranzakcióból csak kettő volt alkalmas a felvételre. Ez nem volt elegendő az LNG-árbecslés kialakításához. Magyarra fordítva: nincs elég adat a számítások elvégzéséhez.

Nagyobb baj, hogy az ACER hétfőn ismét nem kapott elegendő adatot az értékelés kiszámításához.

Az ACER szóvivője a Reutersnek elmondta, hogy a beérkezett ajánlatok egy része hosszú távú szerződések alapján meghatározott árakra, vagy évek vagy hónapok múlva történő szállításra vonatkozó rakományokra vonatkozhatott - ezek egyike sem számít bele a napi azonnali árbecslésbe.

"Ha nincs megkötött ügylet, akkor nincs mit jelenteni ... Az ACER figyelemmel kíséri az adatok minőségét, és megfelelő módon kommunikálja, ha hiányosságokat észlel" - mondta a szóvivő a hírügynökségnek.

Teljes kudarcról még korai beszélni: az EU Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségének márciusban kell elindítania a napi európai LNG referenciaárazási platformját. Maga az Európai Bizottság sem esett pánikba, a végrehajtó testület szóvivője elmondta, hogy az LNG-ár referenciaértékét hosszabb idő alatt határozzák meg az uniós országok által decemberben elfogadott rendeletnek megfelelően.

"Ennek eredményeként áprilisra létrejön egy új LNG referenciaérték, amely növeli az uniós gázpiac átláthatóságát. Számítunk az ACER-re a végrehajtásban és a rendelet jogi követelményeinek teljesítésében" - mondta a szóvivő hétfőn.

Egyelőre nem húsbavágó a cseppfolyósított gázra vonatkozó számítási módszer, mert a TTF árai jelenleg 55-60 dollár/megawattóra szint között mozognak, ami hatoda a tavaly augusztusi 340 euró feletti csúcsoknak, a mostani kurzus pedig bőven a háború előtti árfolyam alatt van.

Címlapkép: Getty Images.