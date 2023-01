Koronavírus Magyarországon: zavarba ejtő adatok érkeztek

A legfrissebb statisztikák szerint csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, kevesebb beteget ápolnak kórházban, ugyanakkor a lélegeztetettek száma érdemben nőtt.

Egy hét alatt mindössze 866 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon a Koronavírus Sajtóközpont adatai szerint. Vagyis a napi esetszám átlagosan 124 fő, ami alatta marad a múlt heti 228-as átlagnak.

Ezzel párhuzamosan csökkent a kórházi esetek száma is, 523 fő van kórházban az egy héttel korábbi 727-tel szemben.

A jelentés zavarba ejtő része, hogy mindeközben a lélegeztetettek száma érdemben emelkedett, 61 fő szorul gépi lélegeztetésre az egy héttel korábbi 36-tal szemben.

Miután a járvány az új esetek száma alapján hetek óta visszaszorulóban van, így a kórházi kezeltek és a lélegeztetettek számának csökkenését lehetne várni, utóbbinak azonban az ellenkezőjét látjuk.

Mivel a járvány "legstabilabb" mutatója a kórházi kezeltek és lélegeztetettek száma, így nem lehet pontosan tudni, hogy milyen járványfolyamatok játszódnak le az országban. Az új esetek száma ugyanis a tesztelés de facto megszüntetésével nem hordoz sok információt.

Így több dolog is történhet:

a vírus bekerült több intézménybe, ahol jobbára idősek vannak (idősek otthona, kórház), és ott terjedésnek indult, ami érdemben növeli a súlyos esetek számát anélkül, hogy az egész országban felfutóban lenne a vírus,

vagy a koronavírus-járvány sokkal nagyobb, mint ahogy azt az új esetek száma mutatja, és a szezonális (influenza) vírusokkal együtt terjed, valójában az elmúlt hetekben gyorsuló ütemben.

Mióta megszűnt a koronavírus.gov.hu, azóta a Koronavírus Sajtóközpont az MTI-nek küldi el hetente az adatokat. A mai közleményük az MTI-ben az alábbi formában jelent meg:

"A koronavírus ellen beoltottak száma 6 421 176, közülük 6 207 670-en a második, 3 904 179-en a harmadik, 418 600-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták - közölte a múlt heti összesített adatokat szerdán a Koronavírus Sajtóközpont.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták: az előző héten 866 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 191 200-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma.

Meghalt a múlt héten 51, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 629-re emelkedett. A gyógyultak száma 2 133 974, az aktív fertőzötteké 8597-re csökkent.

Jelenleg 523 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg "mérsékelten zajlik", ami köszönhető a magas átoltottságnak is. Hangsúlyozták: a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a leginkább, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik.

A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását - tették hozzá."

