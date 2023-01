Jön az országos pedagógussztrájk

Országos szinten, széles körben fognak sztrájkolni a pedagógusok január 23. hétfővel kezdődő egy héten át a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete által meghirdetett akció keretében, amihez később a Pedagógusok Szakszervezete is csatlakozott.

Az országos sztrájknappal kapcsolatos tanári elköteleződésről oszt meg információkat a hvg.hu a péntek délutáni cikkében. Ezek szerint akár több ezres – az érdeklődés a hétfőn kezdődő, egyhetes országos pedagógussztrájk iránt. Emlékezetes, január 23-tól hét napig tartó országos sztrájknapokat tartanak a szakszervezetek.

A lap cikke szerint az eseménysorozat a január 31-ére meghirdetett Szolidaritás Napjával és országos ülősztrájkkal zárul. Egy évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon tartottak figyelmeztető sztrájkot a tanárok. Erre a napra várják a létszám igazi megugrását, ugyanis január 31-én kedden a szakképzésben dolgozók is csatlakoznak a reggel 8–10-ig tartó, kétórás figyelmeztető sztrájkjukkal.

A sztárjkkal az eddig már ismert követeléseikre szeretnék felhívni a figyelmet (bérezés, munkakörülmények), de egy egy héttel ezelőtt megjelent váratlan kormányrendelet új témát is hozott a tüntetésekre. A szakszervezetek ezért az eddigiek mellé új követeléseket is megfogalmaztak a hvg cikke szerint: nemcsak azt kérik a kormánytól, hogy vonják vissza a kormányrendeletet, hanem azt is, hogy helyezzék hatályon kívül a sztrájkjogot korlátozó törvényt.

Az egy hetesre tervezett sztrájk nem véletlen: a PDSZ szerint azért nem egy napban gondolkoztak, hogy a sztrájkfolyamat új erőre kapjon. A sztrájk kezdetére már véget ér a nyolcadikosok középiskolai felvételije, tehát a sztrájk nem veszélyezteti a továbbtanulásukat. Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője a hvg.hu-nak hozzátette: „sokak részéről volt arra igény, hosszabb legyen a sztrájk”. A lap írásából az is kiderült, hogy a szakszervezet alapítványának döntése értelmében a duplájára, az eddigi 30 ezerről 60 ezer forintra emeli az egyszeri kompenzáció összegét, amit a sztrájkban való részvétel miatt kieső bevételük helyett igényelhetnek a pedagógusok.

Bár pontos számok még nincsenek, az érdeklődés mindenesetre már most is nagy, és nemcsak Budapesten, hanem vidéken is: Szegeden például az összes gimnáziumban sztrájkolni fognak, és Szombathelyen is van olyan iskola, ahol a tanárok kétharmada részt vesz az akcióban.

