Furcsán gyorsan ürülnek a magyar gáztárolók, de nem kell aggódni

Bár az uniós átlagnál intenzívebben és a decemberi enyhe idő mellett is folyamatosan apadt a magyar gáztárolók töltöttsége, mégsem kell aggódni, mert még mindig bőségesek a magyarországi tartalékok a tél végéhez közeledve és éppen erre mutatott rá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szokatlan időpontban, szombaton reggel kiadott közleménye is.

Ebben a január 18-i állapot szerinti adatokat közölték, amelyek szerint a magyarországi tárolókban 3,98 milliárd köbméternyi földgáz volt, ami az összkapacitás 62,96 százaléka. Ez az egy évvel ezelőtti mennyiségnél 53 százalékkal, 1,38 milliárd köbméterrel több földgázt jelent. Mindehhez úgy jutottunk el, hogy amint az alábbi ábrán látszik: a szokatlanul enyhe decemberi időszak mellett is folyamatosan és a tízéves átlagos apadási ütemnek megfelelően apadt a magyarországi gáztárolók töltöttsége, noha a lentebbi ábrán az is látszik, hogy az EU átlagában még kicsit nőtt is a karácsonyi-szilveszteri enyhe idő mellett a gáztárolók töltöttsége a kevés felhasználás miatt.

Ezzel a furcsa magyar és EU-átlag közötti szétválással együtt sem kell aggódni, mert a hazai éves fogyasztásarányos töltöttség még mindig 40,12 százalék volt január 18-án, míg az uniós átlag csak 23,74 százalék volt és amint látjuk: az uniós ragsorban a mi értékünk még mindig a negyedik legmagasabb. Az is lényeges, hogy a tárolókban lévő 3,98 milliárd köbméternyi földgáz a 2022-es éves lakossági fogyasztás 109,5 százaléka.

