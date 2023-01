Tömeges leépítési hullám söpör végig a világon, Magyarország sem ússza meg

A fokozatosan romló makrogazdasági kilátásokkal párhuzamosan komoly elbocsátási hullám indult tavaly novemberben: a magas inflációs környezetben és a szigorodó monetáris politikák mentén előtérbe került a költségoptimalizálás és a tőkekiadások csökkentésének a fontossága a nagyvállalatoknál, és a 2023-as kilátások sem valami fényesek ebben a tekintetben. Egyelőre úgy néz ki, hogy a koronavírus alatt szárnyaló technológiai nagyvállalatok és a bankszektor prominens szereplőinek háza táján van szükség leginkább a "racionalizálásra", de mielőtt azt hinnénk, hogy az ilyen jellegű problémák a tengerentúlon fognak csak hangsúlyosan megjelenni, érdemes képbe kerülni a hazai kilátásokkal is.

Folytatódnak a tömeges leépítések

Még tavaly novemberben írtunk egy összefoglaló anyagot arról, hogy a világ nagyvállalatai különböző címszavak, mint például a költségracionalizálás mentén emberek ezreit küldték el és tervezik a hasonló leépítéseket. Az idei évre vonatkozó kilátások sem valami fényesek ebben a tekintetben, a Világgazdasági Fórum felmérése szerint például tízből kilenc közgazdász arra számít, hogy a gyenge kereslet és a magas hitelköltségek egyaránt terhelni fogják a vállalatokat 2023-ban, emiatt a multinacionális vállalatok további költségcsökkentési lépeseire számítanak, így

a munkavállalók elbocsátását is komoly kockázatnak látják.

Ezek az aggályok egyelőre több mint megalapozottnak bizonyulnak, az elbocsátási hullám ugyanis egyáltalán nem csitult, sőt. A Goldman Sachs például több mint 3000 alkalmazottat bocsát el a 2008-as pénzügyi válság óta a legnagyobb létszámleépítés keretében, míg a Morgan Stanley mintegy 1600 fős leépítést hajt végre ezekben a hónapokban.

Egyáltalán nem bankszektor-specifikus jelenségről van szó, a technológiai fókuszú vállalatokat ugyanígy, ha nem még nagyobb mértékben érintik az elbocsátások,erre érkezett is az iparágon belül egy "extra motiváció", ha lehet így fogalmazni: tekintettel Elon Musk befolyására a technológiai iparágban, sok szakértő szerint a Twitternél alkalmazott kíméletlen létszámcsökkentési stratégiája ötletet adhatott más technológiai vezetők számára is. A technológiai iparágban dolgozókat jellemzően jól fizetik, és sokukat a vállalatok közötti, a tehetségek bevonzásáért és a piaci részesedés megszerzéséért folytatott intenzív verseny időszakában vették fel. Gazdasági visszaesés idején viszont szükséges lehet a létszámcsökkentés, ennek apropóján voltak olyan előrejelzések is, miszerint

az egész startup és befektetési ökoszisztéma a hipernövekedésről az értékközpontú gondolkodásmódra térhet át,

ami 2023-ban meghatározó téma lehet.

A teljesség igénye nélkül a következő fontosabb bejelentések voltak az elmúlt hetekben, amik a technológiai szektort érintették:

az Amazon az év első szerdáján közölte, hogy több mint 18 000 munkahelyet szüntet meg, ami jóval nagyobb szám, mint amit a kiskereskedő-óriás eredetileg tavaly bejelentett.

az év első szerdáján közölte, hogy több mint 18 000 munkahelyet szüntet meg, ami jóval nagyobb szám, mint amit a kiskereskedő-óriás eredetileg tavaly bejelentett. A Salesforce ugyancsak közölte, hogy 10 százalékkal csökkenti a dolgozók körét, az intézkedés több mint 7000 alkalmazottat érint. Mind az Amazon, mind a Salesforce közölte, hogy a világjárvány idején túl gyorsan vettek fel munkaerőt.

ugyancsak közölte, hogy 10 százalékkal csökkenti a dolgozók körét, az intézkedés több mint 7000 alkalmazottat érint. Mind az Amazon, mind a Salesforce közölte, hogy a világjárvány idején túl gyorsan vettek fel munkaerőt. Emellett a Microsoft is be fog állni a leépítést bejelentő technológiai vállalatok sorába, értesülések szerint hamarosan jelentős elbocsátást jelenthet be a társaság, ami elérheti dolgozói létszámának 5 százalékát, ez mintegy 11 000 embert jelent.

is be fog állni a leépítést bejelentő technológiai vállalatok sorába, értesülések szerint hamarosan jelentős elbocsátást jelenthet be a társaság, ami elérheti dolgozói létszámának 5 százalékát, ez mintegy 11 000 embert jelent. Az egyik legnagyobb működő kriptotőzsde, a Coinbase a munkaerő mintegy ötödétől, azaz 950 főtől tervez megválni, ez már a második ilyen jellegű döntésük az elmúlt hónapokban.

a munkaerő mintegy ötödétől, azaz 950 főtől tervez megválni, ez már a második ilyen jellegű döntésük az elmúlt hónapokban. Ugyancsak a tech-szektorból az Intel is hasonló lépéseket helyezett kilátásba.

Tegnap pedig megérkezett a bombabejelentés a Google anyacégétől:

az Alphabet mintegy 12 000 munkahelyet, azaz a munkaerő 6 százalékát bocsátja el.

Sundar Pichai, az Alphabet vezérigazgatója a döntéssel kapcsolatban elmondta, hogy vállalata az elmúlt években túl gyorsan bővítette a létszámot, egy a maitól jelentősen eltérő gazdasági környezetben. A mostani leépítés egyaránt érinti a vállalat munkaerőtoborzással, valamint vállalati funkciókkal foglalkozó részegységeit is.

A Crunchbase üzleti információkat gyűjtő vállalat összesítése szerint az amerikai technológiai szektorban már

több mint 21 000 munkavállalót bocsátottak már el a tömeges leépítések során az elmúlt bő három hétben,

és ebben még nem szerepelnek a bejelentett, de még végre nem hajtott leépítések, így például az Amazon és az Alphabet brutális tervszámai sincsenek ebben benne. Az év eleje óta a világon több mint száz iparági szereplőnél voltak elbocsátások - ez egyébként még a töredéke annak, hogy 2022-ben több mint 1000 technológiai vállalatnál került sor elbocsátásokra világszerte, aminek során összesen 154 336 fős leépítést vittek véghez, de még csak január közepe van.

A leépítési „toplistát”, vagyis hogy ki vitte véghez vagy jelentette be a legnagyobb elbocsátást 2022 novembere (legutóbbi elemzésünk) és 2023 januárja között, az Amazon, a Microsoft és a Salesforce vezeti.

Magyarország sem ússza meg

És mielőtt azt hinnénk, hogy az ilyen jellegű problémák a tengerentúlon fognak csak hangsúlyosan megjelenni, érdemes képbe kerülni a hazai kilátásokkal is: a ManpowerGroup nemrég elkészített munkaerőpiaci előrejelzéséből többek között az derült ki, hogy

2023 első negyedévében a hazai munkáltatók 32 százaléka tervezi csökkenteni munkaerő-állományát,

miközben csupán 22 százalékuk jelez előre bővítést. A legnagyobb arányú létszámcsökkenés földrajzi bontásban az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon, míg szektorális bontásban a kommunikációs szolgáltatások, illetve az alapanyag- és feldolgozóipar területén várható.

A piackutató cég által vizsgált 41 ország közül

a LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN MAGYARORSZÁGON CSÖKKENT A VÁRHATÓ FOGLALKOZTATOTTSÁG,

egészen pontosan -8%-on áll a nettó foglalkoztatottsági kilátások mutatója, erre az elmúlt egy évtizedben nem volt példa, még a koronavírusjárvány miatti erőteljes gazdasági megtorpanás időszakában sem. Mint ahogy a lenti ábrán látszik, a kelet-közép-európai régióban várható a legkedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzet: Lengyelországban is visszaesés várható a foglalkoztatottságban, de Csehország és Szlovákia is a legutolsó 5 ország között van, Románia kivétel.

A nettó foglalkoztatottsági kilátások mutatója országonként, 2023 első negyedév. Forrás: ManPower Group

A ManpowerGroup a világ 41 országában, összesen 39 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, melynek keretében Magyarországon a munkáltatók 508 fős reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg első negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.

"Első fecskeként" tegnapelőtt meg is jött a bejelentés a magyar Tescótól, hogy csoportos létszámleépítés jön a vállalatnál, amelyet azzal indokoltak, hogy hatékonyabb irányítási struktúrát alakítanának ki. Az egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánc hozzátette, a legtöbb érintettnek új pozíciót ajánlanak fel.

