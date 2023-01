A nagycsaládos földgáz árkedvezmény megmenthet a horrorisztikus számláktól - Mutatjuk, kik jogosultak rá, és hogyan kell igényelni

A nagycsaládosok 2023-ban is kedvezményesen kaphatják a gázt, azonban mi is az a nagycsaládos földgáz árkedvezmény, kik jogosultak rá, mekkora a kedvezmény mértéke, illetve hogyan lehet igényelni? Összeszedtük a legfőbb tudnivalókat, amelyek a rezsicsökkentési rendszer módosítása miatt még fontosabbá váltak.

Miért érdemes élni a nagycsaládos földgáz árkedvezménnyel?

A nagycsaládos földgáz árkedvezmény kihasználása minden, gázzal fűtő háromgyermekes család számára jól jöhet, mert a rezsicsökkentett gázár csak évi 1729 köbméterig érvényes, felette már piaci árat kell fizetni, de ha valaki kéri a nagycsaládos kedvezményt, akkor három gyermek esetén plusz 600 köbméterrel 2329 köbméterre emelkedik az a plafon, ameddig jogosult a rezsicsökkentett gázárra, négy gyermek esetén plusz 300 köbméter jár 2629 köbméterig, öt gyermek esetén további 300 köbméter 2929 köbméterig, és így tovább.

Mióta létezik a nagycsaládos földgáz árkedvezmény?

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan 2011. január 1-től került bevezetésre a nagycsaládos háztartásban élők részére adható kedvezmény.

Ki jogosult a nagycsaládos földgáz árkedvezményre?

A nagycsaládos kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben a családok támogatásról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él, aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

Hányan jogosultak a nagycsaládos földgáz árkedvezményre?

A KSH adatai alapján Magyarországon nagyjából 120 ezer nagycsalád van, tehát nagyjából ennyien jogosultak a nagycsaládos földgáz árkedvezményre, de ezen családoknak körülbelül mintegy fele fűt gázzal.

Hány helyen vehető igénybe a nagycsaládos földgáz árkedvezmény?

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNY CSAK EGY FELHASZNÁLÁSI HELYEN VEHETŐ IGÉNYBE.

Fogyasztói közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.

A nagycsaládos földgáz árkedvezmény mértéke

Minden háromgyermekes család esetében még plusz 600 köbméternyi többletfogyasztás jár, illetve minden további gyermek után újabb 300 köbméter. Ez azt jelenti tehát, hogy három gyermek esetén plusz 600 köbméterrel 2329 köbméterre emelkedik az a plafon, négy gyermek esetén plusz 300 köbméter jár 2629 köbméterig, öt gyermek esetén további 300 köbméter 2929 köbméterig, és így tovább.

A fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a kedvezmény forintban kerül meghatározásra, összege a szolgáltatók elosztói működési területeként eltérő (fogyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát).

A nagycsaládos földgáz árkedvezmény érvényesítéséhez szükséges feltételek

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM A NAPTÁRI ÉV FOLYAMÁN BÁRMIKOR BENYÚJTHATÓ.

A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi/ megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban együtt: kormányhivatal), az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani.

A kérelemhez önálló felhasználási hellyel rendelkező igénylő esetén mellékelni kell:

A kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát,

a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát.

Igénylőként a kérelmet annak kell benyújtani, aki önálló felhasználási helyre a szolgáltatóval vagy annak megbízottjával illetve fogyasztói közösség esetében, akinek nevében a fogyasztói közösség képviselője gázfogyasztásra szolgáltatási szerződést kötött és három vagy több gyermek után, illetve beszámításával családi pótlékban részesül, vagy ezen személlyel egy háztartásban él. Ebből következően annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra a számla, még akkor is, ha nem ő részesül családi pótlékban.

A szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt a kiállított számlában (részszámlában) érvényesíti. Fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselője (közös képviselő) a szolgáltató által kiállított számla alapján érvényesíti a nagycsaládos kedvezményt a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé.

A nagycsaládos földgáz árkedvezmény kérelmének ügyintézési határideje

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁRA IRÁNYADÓ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ SOMMÁS ELJÁRÁS ESETÉN 8 NAP, EGYÉB ESETBEN 60 NAP.

A nagycsaládos földgáz árkedvezményre való jogosultság időtartama, a kedvezménnyel kapcsolatos bejelentési kötelezettség

A kormányhivatal döntéséről határozatban értesíti a kérelmezőt, a Magyar Államkincstár elektronikusan az egyetemes szolgáltatót. A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása határozatlan időre történik.

EZ A GYAKORLATBAN AZT JELENTI, HOGY A KORÁBBI ÉVEKKEL ELLENTÉTBEN NEM KELL ÉVENKÉNT IGÉNYELNI A KEDVEZMÉNYT, AZ MINDADDIG MEGILLETI A JOGOSULTAT, AMÍG A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK FENNÁLLNAK.

Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

A jogosultság feltételeinek megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt adatok megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a kedvezményt megállapító kormányhivatalnak.

A jogosultnak a felhasználási helyében történő változást (költözést) is be kell jelentenie. A jogosultság változatlan fennállása esetén a jogosultat megillető kedvezmény az új felhasználási helyen is igénybe vehető.

A nagycsaládos földgáz árkedvezményre való jogosultság ellenőrzése

A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést folytathat. A kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő a kedvezményes mennyiség ellenértékének és a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének különbözetét, illetve fogyasztói közösség esetében a kedvezményt általános forgalmi adóval és kamattal növelten köteles a szolgáltatónak megfizetni.

Amennyiben a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele az igénybevevőnek felróható, akkor a különbözet, illetve a kedvezmény összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell a szolgáltató részére visszafizetni.

