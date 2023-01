Nyugdíjba vonulók, figyelem! Érdemes kiszámolni, hogy mikor jár a 15 százalékos emelés

Lehetőség van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére, ha a jogosultsági feltételek már ebben a korábbi időpontban is fennálltak. Érdemes átgondolni a döntést, mert az idei 15 százalékos nyugdíjemelés csak annak jár, aki tavaly nyugdíjba vonult - írja az adó.hu

Az 1957-ben születettek 2022-ben töltik be nyugdíj korhatárukat, a 65. életévet, és dönthetnek ettől a naptól kezdve a nyugdíjba vonulás mellett, azaz igényelhetik 2022. évi kezdő időponttal a nyugellátást, vagy majd csak később.

Az 1958-ban születettek már csak 2023-as kezdetű nyugellátásban gondolkozhatnak.

Ha a nyugdíjjogosultság már bekövetkezett, és nincs olyan ok, amely miatt feltétlenül, mihamarabb igénybe kell venni a nyugdíjat, felmerül a kérdés, mikortól kérjük az ellátást. Ez a kérdés azokat is érinti, akik az adott évben érik el nyugdíj jogosultságukat, és azokat is, akikkel ez már korábban megtörtént, de eddig valamilyen oknál fogva – legtöbbször a tovább dolgozás miatt – még nem döntöttek a nyugdíj igénylés mellett - írja a portál.

Ha 2022-ben vonulunk nyugdíjba, a nyugellátás összegét a 2022-es szabályok szerint számítják ki és még nem részesülünk a 2022. évi éves, januári nyugdíjemelésben, de a 2023. éviben már igen.

Ha 2022 után, 2023-ban történik majd a nyugdíjba vonulás, a 2023-as kiszámítási szabályok szerinti lesz a nyugdíjszámítás, és az évi rendszeres nyugdíjemelés először 2024-ben jár majd. Ugyanez a szabály vonatkozik a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultságra is.

A 2023. évi nyugdíjszámítási szabályokban új lesz majd az úgynevezett valorizációs szorzószámok meghatározása, amely a nyugdíj megállapítást megelőző év kereseti szintjéhez emeli a korábbi évek kereseti adatait. A valorizációs szorzószámok közzététele minden év márciusában történik. Így arra a kérdésre választ adni, hogy egészen pontosan mennyi lesz az adott évben megállapított nyugdíj összege, korábban sajnos nem lehet. (Januártól-márciusig nyugdíjelőleget kapnak az érintettek.)

Így növekszik a nyugdíj összege későbbi nyugdíjba vonuláskor

Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, nem szükséges rögtön a nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a nyugdíjat igénybe venni. Ha a továbbfoglalkoztatás megengedett, vagy a versenyszférában, munkaviszony keretében dolgozik az érintett, a nyugdíj megállapítása nélküli továbbdolgozás a nyugdíj összegét kedvezően befolyásolja.

Aki megszerezte a nyugdíjjogosultságot, azaz legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, és a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 nap szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül.

A növelés mértéke 30 naponként az öregségi nyugdíj 0,5 %-a. A nyugdíjnöveléssel az öregségi nyugdíj összege meghaladhatja a megállapítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet.

Ez a lehetőség a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásánál azért nem áll fenn, mert a nyugdíjnövelés előfeltétele a nyugdíjkorhatár betöltése, ez pedig ennél a korhatár betöltése előtti nyugdíjazási kedvezménynél még nem történik meg.

Címlapkép: Getty Images