Elemzők: kihívások várnak még az MNB-re

Az elemzők szerint várható volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem változtat az alapkamaton és az egynapos betéti kamat marad az irányadó ráta. Ugyanakkor a szigorítás egy fontos új eleme lehet a tartalékráta megduplázása. Az infláció az év második felében akár a lazítás gyorsítására késztetheti az MNB-t.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően kedden nem változtatott a kamatkondíciókon az MNB Monetáris Tanácsa, így az alapkamat marad 13 százalékon és a kamatfolyosó két széle is változatlan. . Az O/N betéti kamat 12,5 százalékos és az O/N fedezett hiteleszköz kamat 25 százalékos szintje nem változott. Ugyanígy marad az október óta a naponta meghatározott betéti kamat, amely az irányadó szint lett, és ez jelenleg 18%-on áll.

Viszont egy burkolt szigorítást mégis meglépett a Magyar Nemzeti Bank: a kötelező tartalékrátát, az eddigi 5 százalékról áprilistól 10 százalékra emelik.

A várakozásoknak megfelelő döntést követően a nagy kép nem változik. A rövid lejáratú bankközi kamatok legalább az év elején is a mostani szintek körül ingadozhatnak. Pozitívum, hogy az MNB a rövidtávú reálgazdasági áldozatok árán is hajlandó fenntartani a rendkívüli monetáris körülményeket, azért, hogy a középtávú célok teljesülhessenek

- kommentálta a keddi döntést Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője.

Megjegyezte, hogy mivel a jegybank szerint árstabilitás nélkül tartós növekedés sincs, így ezt a kérdéskört mindenképpen kiemelten kell kezelnie az MNB-nek, és ebben továbbra is kulcskérdés az árfolyam helyzete és ennek megfelelően a külső egyensúly javulása. "A vitás uniós pénzek tényleges beérkezése és így hazánk devizamérlegének szignifikáns javulása még várat magára. Ebben rendkívül fontos szerep hárul a folyó fizetési mérleg hiányának várt mérséklődésére, melyet az eddig legfrissebb novemberi adatok nem erősítenek meg, ugyanakkor a belső kereslet markáns lassulása ebbe az irányba mutat" - tette hozzá elemzésében az Erste szakértője.

Úgy véli, hogy kihívást jelenthet a közeljövőben, hogy a kamatkondíciók enyhülése a likviditás további kiszűrésével párhuzamosan kell, hogy megvalósuljon. Így fontosnak tartja, hogy a tartalékrátát a duplájára emeli a Magyar Nemzeti Bank, amelyet egy elvárt lépésnek érez. Nagy János szerint várhatóan az év első felében – amennyiben tényleg tartós javulás következik be a kockázati megítélésben – a jegybank elkezdheti közelíteni a most effektívnek számító 18 százalékos egynapos betéti kamatot az alapkamat irányába.

Suppan Gergely, a Takarékban vezető elemzője is azt emelte ki, hogy miután az MNB a szeptemberi kamatdöntő ülésen bejelentette a kamatemelési ciklus lezárását, mivel a Monetáris Tanács megítélése szerint az alapkamat jelenlegi szintjével a kamatkondíciók kellően szigorúvá váltak, ami biztosítja az inflációs cél elérését.

Ugyanakkor a monetáris kondíciók szigorítása a likviditás szűkítésével folytatódik. Ennek megfelelően októberben emelkedett a kötelező tartalékráta, valamint elindultak a rendszeres jegybanki diszkontkötvény aukciók és bevezetésre került egy hosszabb futamidejű betéti eszköz. A Monetáris Tanács megállapította, hogy a szeptemberi inflációs jelentés előrejelzése körüli kockázati eloszlás szimmetrikussá vált. A külső inflációs nyomás enyhülése és a lassuló kereslet árleszorító hatása 2023 elejétől jelenhet meg a hazai inflációban.

Arra számítunk, hogy az idei év első felében az egynapos betéti eszköz kamata az alapkamat szintjére csökkenhet, majd kivezetésre kerülhet. Az utóbbi hetekben azonban meredeken zuhantak a hazai hozamok mind az állampapír, mind a kamatcsere piacokon, a kamatcsökkentési várakozások felerősödének hatására, így az effektív kamatláb is jelentős mértékben csökkent

- tette hozzá a Takarékbank szakértője.

Arra is kitért, hogy az egyre erőteljesebb bázishatások miatt az idei év elejétől fordulhat az infláció, amelyre az energiaárak közelmúltbeli meredek csökkenése akár lefelé mutató kockázatot is jelenthet. Ennek fényében 2023 év közepén várnak lazítását az alapkamatnál, ami az inflációs mérséklődésének felgyorsulásával nagyobb mértékű is lehet az utolsó negyedévében. Várakozásaik szerint az idei év végére 9 százalékra csökkenhet az alapkamat.

Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője is azt jelezte, hogy a várakozásoknak megfelelő lépés volt az MNB-től, hogy nem változtatott a kamatszinteken, ahogy utalás sem látszik a monetáris lazításra. Kommentárjában megemlítette, hogy inkább szigorításként április 1-től megemelik a kötelező tartalékrátát 10 százalékra.

A szakértő jelezte, hogy a jegybank folytatja a diszkontkötvény-aukciókat, amelyeket az ősszel vezetettek be, a bankközi likviditás tartós lekötését célzó eszközeivel – az átalakított kötelező tartalékrendszerrel, az egyhetes futamidejű diszkontkötvénnyel és a hosszú futamidejű betéti tenderrel egyszerre.

Ez az év végi időszakban is erőteljesen támogatta a monetáris transzmisszió hatékonyságának fenntartását. A kedvező tapasztalatok alapján a jegybank ezen eszközeit a következő időszakban rendszeresen fogja alkalmazni

- emelte ki Varga Zoltán.

Arra is kitért, hogy korábban az MNB 6 fontos feltételt határozott meg a monetáris kondíciók óvatos lazításához. A jegybank az orosz-ukrán háborút, illetve a nagyobb jegybankok szigorítását jelölte meg bizonytalannak, illetve negatívnak, a többi kérdésben pozitív folyamatok indultak meg.

Az Equilor összefoglalójában jelezték, hogy miközben a legtöbb országban már tetőzött az infláció, majd a csökkenés is elindult, Magyarországon továbbra is felfelé tartanak az inflációs mutatók. A decemberi 24,5 százalékos emelkedés kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az üzemanyag-ársapka eltörlésének hatásai csak részben jelentek meg a decemberi számokban, illetve a szokatlanul meleg időjárás miatt a háztartási energiaárakban is volt egy kis korrekció.

Várakozásaik szerint a következő hónapokban 25 százalék felett tetőzhet az infláció Magyarországon, várakozásunk szerint az éves átlagos drágulás 18 százalékos lehet.

Címlapkép: Shutterstock.