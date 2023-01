Fontos szerepe lesz az azeri földáznak Magyarországon, ide látogat a a napokban az azeri elnök is

A megnövelt azerbajdzsáni földgázkitermelésnek fontos szerepe lehet Magyarország és Közép-Európa energiabiztonságában, ennek azonban előfeltétele a térségbeli infrastruktúra fejlesztése, amihez pedig szükséges az európai uniós támogatás - közölte az azeri gazdasági miniszterrel közös budapesti sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

A magyar tárcavezető hangsúlyozta, hogy Azerbajdzsán jelentősége az energiaválság miatt megnőtt Európa szempontjából, a diverzifikáció ugyanis rövid és közepes távon leginkább a dél-kaukázusi országban kitermelt földgáz mennyiségének fokozásával lehetséges. Ezért aláhúzta: hazánknak érdeke, hogy minél előbb be tudja vonni az azerbajdzsáni forrásokat az ellátásba, de ehhez Délkelet- és Közép-Európában is komoly infrastrukturális fejlesztésekre van szükség.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy újabb interkonnektorokat kell építeni, illetve növelni kell a szállítási kapacitásokat, ehhez pedig szükség van európai uniós támogatásokra, forrásokra is. Ezért tájékoztatása szerint Magyarország Bulgáriával, Romániával és Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy Brüsszel a kérdést prioritásként kezelve adjon támogatást a térség energiabiztonságának garantálásához szükséges fejlesztésekhez.

A miniszter üdvözölte, hogy Azerbajdzsán 2027-re meg kívánja duplázni az Európába irányuló vezetékkapacitást, s fontos feladatnak nevezte az ahhoz szükséges szerződéses és fizikai környezet előállítását, hogy a gázt a déli földgázfolyosóból el lehessen hozni a kontinens középső részébe.

Rámutatott, hogy a politikai elköteleződés mindkét irányból megtörtént, és a kormány azt reméli, hogy az azeri földgáz a lehető legrövidebb időn belül hozzájárulhat a hazai ellátásbiztonsághoz, aminek céljából a vállalatközi tárgyalások már megkezdődtek. Úgy vélekedett, hogy ehhez jók az alapok, minthogy Magyarország és Azerbajdzsán között már most is stratégiai partnerség van, ráadásul ezt az együttműködést Ilham Aliyev azeri elnök e havi látogatásán kiemelt stratégiai partnerségi szintre fogják emelni.

Amint az alábbi ábrán látszik, jelenleg Azerbajdzsánból egy-egy havi uniós gázimportnak mintegy 3-4%-a érkezik, ami éves szinten mintegy 8 milliárd köbmétert jelent. A gáz a déli gázfolyosón (TANAP majd TAP) keresztül jut el az EU területére, részben Olaszországba és ahhoz, hogy a fokozódó azeri gázkitermelésből Magyarország is részesedjen, valóban kellenek még infrastruktúra fejlesztések, hogy végül a gáz a Török Áramlaton keresztül Szerbia irányából meg tudjon érkezni hazánkba is.

Érdemes megjegyezni, hogy Azerbajdzsánnal áramimport terén is vannak tervei Magyarországnak, ott is nagy fejlesztések kellenek még, hogy a tenger alatti, majd szárazföldi vezetékhálózaton több ezer kilométer távolságból végül „zöld áram” érkezzen ide, igaz a projektet számos geopolitikai és infrastrukturális akadály is nehezíti. Éppen ezért járt nemrég a projektben érdekelt országok vezetője, illetve Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök Bukarestben, hogy a keretekről egyeztessenek. Így tehát van brüsszeli támogatás az ilyen projektek mögött, amit mai beszédében Szijjártó Péter is szorgalmazott.

