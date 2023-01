Egymás után jönnek a válsághullámok, amelyek elérik a magyar dolgozókat

Talán még sosem volt annyira dinamikusan változó a munkaerőpiac, mint az elmúlt három év során. Láthattuk, hogy előbb a vállalkozások húzták be a féket a Covid-19 járvány kitörésekor, majd a potenciális állásjelentkezők elvárásai fordultak teljesen új irányba. Alig pörgött újra fel a gazdaság, amikor jött az ukrajnai válsághelyzet, ami ismét kihívások elé állította a hazai vállalkozásokat. Majd 2022 második félévétől a recesszió és a leépítések egyre hosszabb árnya kezdett rávetülni a piacra. De vajon a jelenlegi környezetben jósolható előre egyértelmű trend 2023-ra?

Covid és innováció

A koronavírus-járvány akkor tört ki, amikor már fél évtizede mindennapos téma volt a munkaerőhiány. Talán keményen hangzik, de szervezeti szempontból „éppen ideje volt már”, hogy a vállalatok kimozduljanak a komfortzónájukból és új munkaszervezési folyamatokat vezessenek be.

Újra reflektorfénybe kerüljenek maguk a munkavállalók, és nem csak a munkavégzés hatékonysági mutatói.

2020-ban és 2021-ben is elmondható, hogy a rövid – nagyjából fél éves – ijedtség után az üzleti szféra jól alkalmazkodott az új munkavállalói elvárásokhoz. A home office jelenség először kényszerből született meg, de hamar a HR stratégia részévé vált. A munkavállalók egyre inkább alapkritériumként jelölték meg a részleges otthoni munkavégzést, sőt, egyre többen keresnek kifejezetten távmunkát. A rugalmas munkahely mellett pedig egyre fontosabb lett az állásjelentkezők szemében az is, hogy jövőbeli munkáltatójuk mennyire kezeli prioritásként dolgozói egészségét. Elvárássá vált például, hogy a juttatás részeként egészségügyi szolgáltatásokhoz is hozzá lehessen jutni.

Sok területen azonban nem alkalmazható a távmunka semmilyen formája. Gondoljunk a gyártósorokra, raktárakra, kiskereskedelmi üzletekre, építőiparra vagy éppen a vendéglátásra. A pandémia alatti korlátozások különösen ebben a körben rendezték át jelentősen a piacot. A vendéglátásból szinte mindenki más iparágban keresett átmenetileg állást, de ma már tudjuk, hogy sokak számára ez a döntés véglegesnek bizonyult – nem tértek vissza régi foglalkozásukhoz. A nagy gyárak szorosabbra vették munkaerőgazdálkodásukat, hiszen az akadozó megrendelések vagy éppen alapanyaghiány erre kényszerítette őket. Mégsem volt tömeges és hosszútávú az elbocsátások hulláma. Azok a cégek, amelyek folytatni tudták rendes működésüket, abból a szempontból is előnybe kerültek, hogy fel tudták szívni a felszabadult munkaerőt.

Elszabaduló bérek, gyengülő lojalitás

Mivel mindenki a személyes biztonságát akarta biztosítani egy mindaddig ismeretlen világjelenség közepette, a „gondoskodó” vállalatnak nem csak a munkavégzés körülményeire kellett hangsúlyt fektetnie, de mélyebben a zsebébe is kellett nyúlnia, hiszen a biztos állást csak jelentősnek mondható jövedelemnövekedésért cserébe volt érdemes otthagyni. Mivel az újranyitás a legtöbb területen rengeteg pótlólagos munkaerőt kívánt, már ebben a két évben is megindult a bérek növekedése, méghozzá az akkori alacsony inflációt akár 3-5-ször meghaladó mértékben. Ezt vagy az új munkáltató ajánlotta a jelentkezőnek vagy a megtartani kívánt kolléga kapott ellenajánlatot az éppen aktuális munkáltatójuktól is.

Ahogy telt az idő, egyre többször láttunk olyan esetet is, ahol egy év alatt akár a harmadik állásban kötött ki a jelentkező, így emelve jelentősen a bérszintjét.

Ebben a kilábalási időszakban rengeteg kiválasztási folyamat zárult úgy, hogy a jelentkező lépett vissza. Ez a diplomás állásoknál méréseink szerint 20%-kal alacsonyabb ajánlatelfogadási arányt jelentett, ami természetesen hosszabbá és költségesebbé tette a toborzást. Mellékes, de érdekesnek mondható tény, hogy a toborzó, mint keresett munkakör is ekkor ért a csúcsára.

Közbeszól Oroszország…

Az ukrajnai válság kitörésekor már javában dübörgött a munkaerőpiac. Jelentősen növekedtek a bérek és újra csúcs közelben volt a foglalkoztatottság Magyarországon, és kijelenthetjük, hogy egész Európa hasonló cipőben járt. Az újabb válsághelyzet azután ismét kihívások elé állította az ország vállalkozásait. Az első reakció az volt a vállalkozások részéről, hogy ukrán menekültek foglalkoztatására dolgoztak ki programokat. Ez humanitárius és gazdasági szempontból is teljesen érthető fordulat volt, hiszen az utóbbi 5-10 évben a legjelentősebb létszámban amúgy is Ukrajnából importáltuk a legtöbb külföldi munkaerőt. Egész sor toborzó és szállásadó vállalkozás alakult kifejezetten a vendégmunkások felkutatására és dolgaik intézésére.

A pótlólagos munkaerőre vonatkozó fenti számítások azonban nem váltak be. Az ukrán menekültek többsége gyermek és nő volt, akiknek az életébe nem fért bele az új, napi 8 órás munka.

Sokan rövid időn belül tovább mentek Nyugat-Európába vagy éppen Lengyelországba, ahol vagy családtagjaik várták őket vagy egyszerűen csak jobban megértették a helyi nyelvet és kultúrát. Az ukrán menekültekbe vetett remények kudarcát jelzi, hogy a munkaerőhiány egyes iparágakban tovább súlyosodott.

A szakadék előtt is ráléptünk a gázra

Az év derekán tehát ott álltunk, hogy – bár szakértők már figyelmeztettek egy közelgő recesszióra – a termelés dübörgött és nem állt rendelkezésre megfelelő számban és minőségben munkaerő. Itt fordult ismét időlegesen felfelé a munkaerőpiac hullámvasútja, amit elsősorban az érezhetően felgyorsult infláció hajtott.

Az előző években ritkán láttunk olyat, hogy nagyvállalatok az év közepén döntenek általános béremelésről, de most ez is bekövetkezett. Sőt!

Egymásra licitálva proaktívan kommunikálták a rendkívüli béremelések mértékét és formáját. Volt, aki alapbért emelt, volt, aki egyszeri juttatást adott. A potenciális álláskeresők meg csak kapkodták a fejüket:

Van itt pénz! Bármit kérhetek.

És kértek is. Nem ritkán 20-80%-kal magasabb juttatást igényeltek az új munkáltatóktól, hiszen csak a magas inflációra kellett hivatkozni… És sokszor meg is kapták, amit kértek.

Az igazság pillanata?

Év végére azután igen hirtelen véget ért a száguldás, de legalábbis annak legutóbbi szakasza. Amikor rápillantottunk a negyedévente hagyományosan elvégzett reprezentatív piackutatási adatainkra, gyorsan világossá vált, hogy itt egy új szakasz kezdetén állunk. A kutatásban arra az egyszerű kérdésre keressük a választ, hogy a vállalkozások inkább létszámnövekedést vagy csökkenést terveznek-e a következő negyedévben.

Forrás: Manpower

Amíg 2022 első három negyedévében a cégek több, mint 30%-a tervezett bővülést az állományában, addig a leépítés gondolatával csak 17% foglalkozott. Ez a trend a negyedik negyedévre megfordult, majd a 2023-as év első negyedévére vonatkozó előrejelzés hirtelen 10 éves negatív rekordot ért el!

A vállalatok 32%-a jelezte, hogy leépítésre készül és csak 22% kíván továbbra is munkaerőt felvenni.

Érdemes összevetni a pandémia alatti mélyponttal, ami a harmadik negyedév várakozásainál volt látható. Akkor a vállalkozások 8%-a tervezett csak bővülést, miközben 13% kezdett leépítésbe. Vagyis a pandémia alatt a kivárás volt a jellemző, most viszont a munkáltatók valamilyen okból sokkal inkább lépéskényszerben érzik magukat.

Fontos megjegyezni, hogy a jelen negyedévre vonatkozó várakozások iparáganként és cégméret alapján is jelentősen különböznek. Amíg az IT, a pénzügyi és az ingatlanszektor egyértelműen növekedésben van, addig a kommunikációs szolgáltatások és a feldolgozóipar jelentős csökkenést lát előre munkaerőlétszám tekintetében.

Mégis úgy gondolom, hogy a legnagyobb bajban a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások vannak.

Ebben a körben a válaszadók közel fele jelezte, hogy kénytelen elbocsátásokat kezdeményezni. Ezek a vállalkozások nehezen küzdenek meg bármilyen költségemelkedéssel. A ma tapasztalható növekvő bérspirál és az energiaárak megugrása és azok következtében bekövetkező infláció nehéz, sokszor lehetetlen helyzetbe hozza őket. A nagyvállalatok ugyanakkor úgy tűnik, hogy a pandémia idején is tapasztalt módon hamar alkalmazkodnak az új helyzethez mind szervezetileg, mind az üzletpolitikájukat illetően.

De mit várhatunk az idei évtől?

Nagyon nehéz előre jelezni bármit is manapság, de úgy vélem, hogy az év folyamán kis mértékben nőni fog a munkanélküliség, hiszen a kevésbé válságálló szektorok és a kisméretű vállalkozások el fognak küldeni dolgozókat. Jelenleg az állami beruházások hiánya is gondot okoz, főleg az építőiparban.

Másrészt az exportra termelő cégek továbbra is versenyképesek európai viszonylatban, hiszen a bérszínvonalunk Európai Uniós összehasonlításban még mindig a legalacsonyabbak között van, amit a magas infláció és a gyenge forintárfolyam tovább erősít, így akár további béremelésre is lesz lehetőség.

Kíváncsian figyeljük, hogyan fog beválni a magyar piacon az ázsiai munkaerőimport, amivel egyre több cég kísérletezik. Véleményem szerint ez csak kis mértékben tudja enyhíteni a hiányt, miközben komoly logisztikai és kulturális kihívást jelent a foglalkoztatók számára.

Mindeközben a távmunka rendszere tovább kell, hogy finomodjon. A fiatalabb generáció például egyre kevésbé igényli, inkább közösségben szeretnének dolgozni, fejlődni. És az is ki kellett, hogy kristályosodjon már két év alatt, hogy a home office hol működik és hol nem, ami sok szervezetet késztet majd változtatásra.

Abban azonban biztos vagyok, hogy a cégvezetők és HR funkciók számára a dolgozók megtartása lesz a legnagyobb kihívás, miközben a fő célkitűzés a munkaerő hatékonyságának növelése lesz. A helyzet kétarcúságát jól mutatja, hogy a munkanélküliség felfutásával párhuzamosan továbbra is létező jelenség marad a munkaerőhiány.

