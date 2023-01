Öveket becsatolni, rázós hét következik!

Itthon csendesnek ígérkeznek a következő napok, ezzel ellentétben külföldről folyamatosan jönnek majd az impulzusok. Lesznek kulcsfontosságú kamatdöntések és makrogazdasági adatok is, melyek a piaci hangulatot is alapjaiban változtathatják meg.

Magyar szempontból az egész hét csendesnek ígérkezik, olyannyira, hogy hétfőn semmilyen említésre méltó eseményt nem tudunk feljegyezni a naptárba. Érkezik viszont reggel a német negyedik negyedéves GDP-adat, majd nem sokkal később a spanyol inflációs statisztika.

2023. január 30 - február 5.. makronaptár Magyar makrogazdaság január 31. kedd 8:30 KSH Ipari termelői árak dec. január 31. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 1. szerda 8:30 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma dec. február 1. szerda 8:30 KSH Külkereskedelem (második) nov. február 1. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege dec. február 1. szerda 8:30 MNB Kamatstatisztika dec. február 1. szerda 9:00 MLBKT Beszerzési menedzserindex jan. Nemzetközi makrogazdaság január 30. hétfő 8:00 Németo. GDP Q4 január 30. hétfő 9:00 Spanyolo. Infláció jan. január 31. kedd 2:00 Kína NBS beszerzési menedzserindex jan. január 31. kedd 7:30 Franciao. GDP Q4 január 31. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem dec. január 31. kedd 8:45 Franciao. Infláció jan. január 31. kedd 10:00 Olaszo. GDP Q4 január 31. kedd 11:00 EU GDP Q4 január 31. kedd 14:00 Németo. Infláció jan. február 1. szerda 2:45 Kína Caixin feldolgozóipari bmi jan. február 1. szerda 11:00 EU Infláció jan. február 1. szerda 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index jan. február 1. szerda 15:45 USA S&P Global feldolgozóipari bmi jan. február 1. szerda 16:00 USA ISM feldolgozóipari index jan. február 1. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés február 1. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója február 2. csütörtök 8:00 Németo. Külkereskedelem dec. február 2. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés február 2. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés február 2. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója február 2. csütörtök 16:00 USA Gyáripari megrendelések dec. február 3. péntek 11:00 EU Termelői árak dec. február 3. péntek 14:30 USA Munkanélküliség jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A hét további része sem lesz különösen izgalmas magyar szempontból, kedd reggel a KSH az ipari termelői árak friss statisztikáját közli. Ennél azonban sokkal fontosabbak lehetnek piaci szempontból az Európából érkező előzetes GDP-adatok, illetve a januári német infláció alakulása.

Várhatóan szerda reggel jelenik meg a magyar feldolgozóipar friss beszerzési menedzserindexe, a KSH pedig a külkereskedelem részletes adatai mellett a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó decemberi statisztikát közli. Az MNB a szokásos havi adatokat publikálja a hitelintézetek mérlegéről, valamint a vállalati és lakossági kamatokról. Azonban külföldön ez a nap is izgalmasabb lehet, hiszen a bmi-k mellett jön az amerikai magánszektor foglalkoztatását jelző ADP-index, este pedig a hét egyik legfontosabb eseménye, a Fed kamatdöntő ülése. A várakozások szerint az amerikai infláció csökkenésére az eddiginél kisebb, 25 bázispontos további emeléssel reagálhat a jegybank, de a befektetők árgus szemmel figyelhetik a közlemény hangvételét, illetve Jerome Powell szokásos sajtótájékoztatóját is.

A csütörtöki napot is a jegybanki döntések dominálják majd, hiszen alig néhány órával a Fed után összeül a Bank of England és az Európai Központi Bank döntéshozó testülete is. Vagyis 24 órán belül szinte az összes meghatározó fejlett jegybank kamatpolitikájával kapcsolatban várhatók új információk, melyek majd elsősorban az euró-dollár árfolyamon csapódhatnak le.

A hét utolsó munkanapjára is maradnak izgalmak, hiszen az Eurostat a termelői árak friss adatát közli pénteken, Amerikában pedig jönnek a januári munkaerőpiaci statisztikák.

