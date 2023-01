Kibrándító korrupciós jelentés: Magyarország még Romániát és Bulgáriát is alulmúlja

Egy évtizednyi folyamatos romlás a demokratikus normákban és a jogállamiságban oda vezetett, hogy Magyarország ma az Európai Unió legkorruptabb országa - erre a következtetésre jut a Transparency International (TI) a friss jelentésében. A magyar korrupcióérzékelési index (CPI) trendszerű romlását a kormányzati lépésekhez köti a TI, a ma megjelent értékelés szerint az újabb egy pontos romlással Bulgária mögé süllyedtünk.

A Magyarországról szóló értékelésében a TI azt emeli ki, hogy a politikai elit ellen egyre több a bizonyíték az állami és az uniós forrásokkal való visszaélésre. A szervezet emlékezet, hogy az EU-val nemrégiben kötött megállapodást követően az ország 5,8 milliárd eurós uniós helyreállítási alaphoz való hozzáférésének feltételei között szerepelnek az igazságszolgáltatás függetlenségét és a korrupció elleni küzdelmet erősítő intézményi reformok. Az uniós kohéziós alapok egy részét - 6,3 milliárd eurót - a korrupciós kockázatok elfogadhatatlansága és az eredménytelen ügyészségi fellépés miatt felfüggesztették.

Most ennek a megkésett, de ígéretes feltételességi mechanizmusnak a sikere attól függ, hogy az EU hajlandó-e arra kényszeríteni Orbán Viktor miniszterelnök kormányát, hogy érdemi reformokat vezessen be a jogállamiság helyreállítása érdekében - írja a TI.

Az összeférhetetlenségre és a vagyonnyilatkozatra vonatkozó új szabályok jelentős hiányosságai miatt bizonytalan, hogy ezek mennyire lesznek hatékonyak egy olyan országban, ahol a fékek és ellensúlyok aprólékosan leépültek - áll a jelentésben, amely meglehetősen bizonytalan abban, hogy a korrupciós helyzet javulni fog. A kormány által javasolt intézkedések nem alkalmasak arra, hogy teljes mértékben elérjék céljaikat - többek között a közbeszerzés átláthatóságának javítását -, mivel a kulcsfontosságú hatóságokat továbbra sem érinti a reform, írják, hozzátéve, hogy ez kétségbe vonja a kormány azon szándékát, hogy lehetővé tegye a közkiadások független felügyeletét.

A civil társadalommal és külső szakértőkkel való konzultáció elszalasztott lehetősége aláásta a kormánynak a rendszerszintű korrupció felszámolása iránti elkötelezettségébe vetett bizalmat. A hatóságok feletti politikai befolyás uralkodik, véli a TI. A szervezet szerint az újonnan létrehozott Integritás Hatóság sikeres működése sem garantálható, mivel a szervezet nem lesz független.

A TI rangsorát 2022-ben is a skandináv országok vezetik, de ahogy tavaly, idén is kiemeli, hogy a fejlődés a rangsor tetején megállt. A legrosszabbul teljesítő uniós tagországok Románia (46 pont) Bulgária (43) és Magyarország (42). Utóbbi két ország tavalyhoz képest helyet cserélt, miután a bolgár pontszám egyet javult a magyar pedig ugyanennyit romlott.

Forrás: Transparency International

A magyar pontszámot a TI a legtöbbet romló országok között is szerepelteti, 2015 óta 9 ponttal esett a mutatónk. A régióból Lengyelország szintén a feketelistán szerepel. Igaz, a lengyel mutató (55 pont) így is érdemben meghaladja a magyart (42), így a 180 vizsgált ország között elfoglalt helyezése is előkelőbb (55. vs 77.)

Forrás: Transparency International

A régióban egész más utat jár be Csehország, amely - bár számos megtorpanás jellemzi a fejlődését - a 10 év alatt érdemi előrelépést tudott felmutatni. Hasonlóan ellentmondásos, de öszességében előremutató pályát jár be Görögország és Írország, de a tágabb régiónkból Lettország és Észtország is a nagyot javulók között található.

Az országok helyzete a friss jelentésben itt böngészhető, alább pedig a statikus térkép látható:

Címlapkép: Trasparency International