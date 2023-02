Elsöprő erejű javaslat érkezett: ki kell vezetni az árstopot Magyarországon

"Az első élelmiszerár-stop egy éve, 2022. február 1-jén lépett életbe. Az ágazat meghatározó szereplői szerint a felborult európai uniós piaci környezetben az ársapkák kivezetése segítené a hazai agrárium, élelmiszeripar versenyképességének megőrzését, stabilizálva hazánk élelmiszer-önellátását. Ez a termelők, az élelmiszer-feldolgozók és a kereskedők közös érdeke" - adta ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a termelők, a kereskedők, illetve az összes meghatározó szakmai szervezet közös álláspontját.

"Az agrárium Magyarország stratégiai ágazata, a hazai élelmiszergyártás kiemelten fontos, ami a koronavírus-járvány alatt is bebizonyosodott. A jelenlegi megborult egyensúlyú európai uniós piacon pedig különösen nagy jelentősége van annak, hogy a hazai beszállítók megőrizhessék pozícióikat, versenyképességüket. Ismert, hogy az ársapka nem piaci, hanem szociális intézkedés, ugyanakkor sajnos az elmúlt időszakban a hazai ágazati érdekekkel ellentétes, kedvezőtlen folyamat indult el az élelmiszerkereskedelem terén. Egyrészt több szegmensben az import erősödik a hazai előállítók rovására, másrészt a kereskedők és a hazai beszállítók közt a korábbi években kiépült együttműködés, bizalmi kapcsolat gyengül" - írja az állásfoglalás.

"A kereskedők az árstop egy éve alatt jelentős nagyságrendű árengedményt közvetítettek a családok számára a vonatkozó jogszabályok alapján. Ugyanakkor az ársapkák kivezetésével a kiskereskedelemben elhárulna egy akadály az elől is – mivel mára már a kereskedőknek jelentős veszteségeket jelent, ami az egész ágazatba begyűrűzik –, hogy (az árstop előtti időszakhoz hasonlóan) tudjanak szélesebb körben akciókat, árengedményeket biztosítani" - írják. Kiemelik:

Az ársapka kivezetésével megszűnnének a kedvezőtlen hatásokat kiváltó piactorzító folyamatok, amelyek megszűnése kedvező lehet a fogyasztók számára is.

Szerintük minden magyar vásárlónak érdeke, hogy ne nőjön az importnak való kitettség, ugyanis az a hazai élelmiszer-önellátottságot is veszélyezteti. A hatósági árszabályozás rövid távon kedvező a fogyasztóknak, azonban hosszú távon áruhiányt generál, torzítja a piacot és veszélyezteti a belföldi termékpályák fenntartható és kiszámítható működését.

"A magyar agrárium, élelmiszeripar, illetve -kereskedelem szempontjából indokolt az árstop megszüntetése. Kivezetése esetén a kereskedők együtt fognak dolgozni a hazai beszállítóikkal azon, hogy a vásárlók összességében kedvezőbb árú és a fogyasztói igényeknek megfelelő mennyiségű magyar termékhez jussanak" - zárul a közlés.

A fenti, közös álláspontot kiadó szervezetek:

ÁFEOSZ-COOP Szövetség, Baromfi Termék Tanács, Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége, FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Hússzövetség, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége, Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács, Országos Kereskedelmi Szövetség, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.

A közlés kapcsán megkerestük az Országos Kereskedelmi Szövetséget is. "A kormány többször hangoztatta, hogy az árstop kivezetésére akkor van lehetőség, ha az infláció növekedése megáll. A kereskedelem számára az élelmiszerárak emelkedésénél a legnagyobb tétel az élelmiszeripar átadási ára. Ennek a növekedési üteme korábban folyamatosan nőtt, nagyobb is volt, mint a bolti élelmiszerárak emelkedése, decemberben viszont a havi átadási ár növekedési üteme megállt" – mondta a Portfolio-nak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Az elmúlt hónapokban 50% fölé ment az élelmiszeripar belföldi átadási árainak növekedése, ezt kényszerült követni az élelmiszerkereskedelem. Ez a növekedés megállt, a decemberi adat már nem volt magasabb, mint a novemberi. Ez azt vetíti előre, hogy a boltokban is számíthatunk arra, hogy az infláció növekedési üteme januárban már nem emelkedik tovább – mondta Vámos.

Összességében tehát az a kormányzati várakozás, hogy az élelmiszerek növekedése ne legyen nagyobb, bekövetkezik. Mindez azt jelenti, hogy az árstop kivezetése mielőbb napirendre kell hogy kerüljön a kormánynál – zárta szavait Vámos.

A NAK és a szakmai szervezetek együttes állásfoglalása nagyon erős jelzés, ugyanis az agrárkamara fontos szerepet tölt be a szakpolitikai döntések kidolgozásában. Az elmúlt hetekben egyre többen szólaltak fel az árstop ellen, miután a nagy láncok szétterítik az árstopon elszenvedett veszteséget a többi termékre, illetve olcsó - sokak szerint alacsony minőségű - importot hoznak be a magyar termékek helyett, hogy ne keletkezzen olyan nagy veszteségük. Ezzel nagyon komoly bajba kerül a magyar élelmiszeripar. A kisebb vállalkozások a magas energiaárak és a szektort sújtó terhek miatt egyre többen zárnak be, számukra is fellélegzést hozna az árstop megszüntetése. Az árstop kezdettől fogva torzította a piacot, már a bevezetés pillanatában arról írtunk, hogy külföldi termékek érkezhetnek az országba és összsségében nem hoznak majd alacsonyabb árakat. Ma már Magyarországon a legmagasabb az élelmiszerinfláció az EU-ban. A cégek az árstop miatt mennyiségi korlátozásokat vezettek be, számos esetben azonban így is hiány alakult ki az árstopos termékekből, ennek is vége lenne az intézkedés megszüntetése után.

