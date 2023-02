Itt az EKB kamatdöntése: nem lacafacáztak, már a következő kamatdöntést is bejelentették ma

A Kormányzótanács eltökélten folytatja a szilárd ütemű, jelentős kamatemeléseket, valamint a kamatok megfelelően restriktív szinten tartását annak érdekében, hogy az infláció megfelelő ütemben biztosan visszatérjen a középtávú 2%-os céljához. Ennek megfelelően a Kormányzótanács a mai napon úgy döntött, hogy az EKB három irányadó kamatlábát 50 bázisponttal megemeli, és további emelésükre számít.

Az alapvető inflációs nyomásra tekintettel szándékában áll a következő monetáris politikai értekezletén, márciusban a kamatlábakat további 50 bázisponttal megemelni,

majd ezután értékelni fogja a monetáris politika további pályáját - áll a közleményben.

Azaz a jegybank eloszlatta a találgatásokat, és már most bejelentették, hogy a márciusi ülésen is 50 bázispontra emelik az irányadó kamatot. Ezzel egyébként már márciusban elérné a kamatszint azt a szintet, ahova a piac most a tetőzést árazza (az EKB-nak nincs konkrét kamatelőrejelzése), de a kiigazításra utaló mondat március után azt sejteti, hogy akár le is állhat a márciusi emeléssel a ciklus (persze korai lenne most még ennyire előre szaladni).