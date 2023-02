Ketten kerülnek Európa szégyenpadjára: Magyarország és Oroszország

Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa (CESEE) gazdaságai ellenállónak bizonyulnak az ukrajnai konfliktus ellenére, amely jelentős lassulást okozott a gazdasági tevékenységben. Egész Európában csak két állam süllyedhet recesszióba: Magyarország és a szankciókkal büntetett Oroszország - számolt be a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Kutatóintézet (wiiw) téli előrejelzésében.

Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa (CESEE) bizonyítja ellenálló képességét, és bár a gazdasági tevékenység jelentősen lelassult, a legtöbb térségbeli országban 2023-ban is GDP-növekedés várható - ez derül ki a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézetének (wiiw) új téli előrejelzéséből. A szervezet szerint bár a magas infláció komoly problémákat okoz a háztartások és a vállalkozások számára, nem először látunk lenyűgöző ellenálló képességet a régióban.

Richard Grieveson, a wiiw igazgatóhelyettese szerint Putyin stratégiája, miszerint az energiát fegyverként használja, kudarcot vallott, nem utolsósorban azért, mert a kelet-európaiak is jelentősen csökkenteni tudták gázfogyasztásukat. A kutatóintézet 2023-ra átlagosan 1 százalékos növekedést prognosztizál a régió uniós tagállamaira. Ez 0,8 százalékponttal meghaladja az euróövezet növekedését (0,2%), amely gyakorlatilag stagnálni fog.

A délkelet-európai EU-tagállamok különösen elég rugalmasnak bizonyulnak, míg a visegrádi országokban országokban az éves átlagos növekedés mindössze 0,6% lesz,

közülük egyedüliként lesz recesszióban a magyar gazdaság, amely várhatóan 1 százalékkal zsugorodik az idén.

A Nyugat-Balkán gazdaságai szintén csak 1,8 százalékkal bővülnek, míg Törökországé inkább erőteljesebben (akár 3 százalékkal is). Bár a növekedés a tavalyinál lényegesen alacsonyabb lesz az esetek többségében, az egész éves recesszió nagyrészt elkerülhető lesz, kivéve Magyarországot és Oroszországot, amelynek gazdasága a 2022-es 2,5 százalékos zsugorodást követően idén további 3 százalékkal csökken.

Az intézet által vizsgált 23 közép-, kelet- és délkelet-európai országban a növekedés az idén várhatóan mindössze 0,1%-os lesz.

A wiiw szerint itthon 16 százalék is lehet az éves infláció, ami még 2024-re is kétszámjegyű átlagot hozhat, 10 százalékos áremelkedést várnak. A magyarországi munkanélküliség is enyhén megugorhat, a 2022-es 3,6 százalékot követően idén 4,5 százalékra ugorhat az állástalanok aránya, de 2024-ben már 4 százalék lehet a szint.

A magyar folyó fizetési mérlég hiányát 5 százalékra becsülik 2023-ra, aminél csak a szlovéniai 6,4, illetve a romániai 8,7 százalék lesz magasabb, valamint Litvánia produkálhat 5 százalékos szintet még.

Az államháztartás idén 4,7 százalékos hiányt mutathat majd, jövőre 4, két év múlva pedig 3,5 százalékra süllyedhet a wiiw szerint.

Még Ukrajna is képes lesz a növekedésre

Ukrajna gazdasága várhatóan kissé fellendül, és a 2022-es 30 százalékos zsugorodás után szerény 3 százalékos növekedést ér el. A javulás ellenére az országnak még mindig jelentős kihívásokkal és bizonytalanságokkal kell szembenéznie a folyamatban lévő háború és a kritikus infrastruktúra pusztulása miatt - figyelmeztet a wiiw.

Oroszország bombázási hadjárata széles körű károkat és áramkimaradásokat okozott, ami növeli a termelési költségeket és befolyásolja a gazdasági tevékenységet 2022 utolsó negyedévében. Ennek következtében Ukrajna finanszírozási szükségletei várhatóan növekedni fognak, az előrejelzések szerint a GDP 20%-ának megfelelő költségvetési hiányt kell majd elérnie - írja elemzésében a wiiw. Viszont azt is megjegyzi a bécsi kutatóintézet, hogy ehhez jelentős pénzügyi támogatásra lesz szükség a Nyugat részéről.

A szankciók működnek?

Oroszországban a wiiw úgy véli, hogy az olajszankciók hatnak. Oroszországban a gazdasági visszaesés 2022 utolsó negyedévében lendületet vett, bár az egész évet tekintve csak 2,5%-os GDP-csökkenés volt, ami alacsonyabb az előrejelzett -3,5%-nál.

2023-ban a GDP várhatóan tovább csökken, főként a részleges mobilizáció és az Európába irányuló gázexport csökkenése, valamint a Nyugat által bevezetett újabb olajszankciók miatt.

Az EU olajembargója és az orosz olajra vonatkozó árkorlátozás arra kényszerítette az országot, hogy hatalmas árengedménnyel adja el olaját. Az intézkedések hatályba lépését követő első négy hétben az orosz legfontosabb nyersolajfajta, az Urals ára hordónként 47 dollárra esett, ami 43%-os árengedményt jelent az északi-tengeri Brenthez képest.

Az olajárak ilyen mértékű csökkenése jelentősen csökkenti az adóbevételeket, amelyek 40%-a az energiaágazatból származik, ahol az olajra kivetett exportvámok jelentős szerepet játszanak.

A december 5-én bevezetett szankciók az eddigi leghatékonyabbak - mondta Vaszilij Asztrov, a wiiw Oroszország-szakértője, bár hozzátette, hogy véleménye szerint egyelőre kevéssé befolyásolják Putyin képességét a háború finanszírozására, mivel a bevételkiesést a magasabb - de még elviselhető - költségvetési hiányból fogják finanszírozni.

A wiiw előrejelzése ellentétben áll a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legutóbbi frissítésével, amely a korábbi 2,1%-os recesszióról 0,3%-os növekedésre javította Oroszország 2023-as GDP-előrejelzését.

Címlapkép: Shutterstock.