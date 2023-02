Brutális adat érkezett Amerikából, széttépik a dollárt

A vártnál sokkal jelentősebb mértékben nőtt a foglalkoztatottság az Egyesült Államokban, holott az elemzők arra számítottak, hogy a munkaerőpiac tovább lassul. Az amerikai jegybank is a túlhevült munkaerőpiac lassulására vár, ennélfogva a most közölt adat jókora csalódást jelent, és kifejezetten negatív az inflációs kilátások szempontjából. A meglepő adatra a dollár jelentős erősödésbe kezdett, a piacok ugyanis attól tartanak, hogy a foglalkoztatottság további bővülése miatt a Fednek is szigorúbbnak kell lennie, mint azt eddig várták.

Nagyon komoly meglepetést hozott az amerikai munkanélküliségi adatok közlése az Egyesült Államokban, 517 ezer fővel nőtt ugyanis a foglalkoztatottság (a mezőgazdasági szektort nem számolva) januárban. Ez egészen döbbenetes szám, az elemzők 185 ezer fős növekedésre számítottak, ami összhangban volt azzal a várakozással, hogy a foglalkoztatottság növekedése lassul az országban. Decemberben 260 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottság. Legutoljára júliusban nőtt ilyen mértékben a foglalkoztatottság, azóta trendszerű csökkenést láttunk eddig.

A friss adatokból az látszik, hogy szó sincs lassulásról, az amerikai munkaerőpiac továbbra is túlhevült állapotban van.

A munaknélküliségi ráta is csökkent, januárban 3,4% volt a munkanélküliek aránya, ami mérséklődést jelent a decemberi 3,5%-hoz képest, az elemzők a ráta növekedésére számítottak, 3,6% volt a konszenzus. A foglalkoztatottsági ráta 62,4%-ra nőtt a decemberi 62,3%-ról.

A most közölt adat nagyon meglepő, a közgazdászok ugyanis úgy vélték, hogy az amerikai gazdaság lassulásával a foglalkoztatottságnak is mérséklődnie kell, és a növekedés lassulására már voltak is jelek. Emellett a Fed is azt várja, hogy a kamatemelésekkel lehűti a gazdaságot, és enyhíti a nyomást a munkaerőpiacon, a túlkereslet ugyanis felnyomja a béreket, ami fokozza az inflációs nyomást.

A ma közölt adatok ezt a várakozást nem támasztják alá, és azt mutatják, hogy a Fednek további szigorításra lehet szüksége.

A jegybank tavaly márciusban kezdte a szigorítási ciklust, azóta 0,25%-ról 4,75%-ra emelte az irányadó kamatot, legutóbb múlt szerdán, amikor 25 bázisponttal emeltek. A piac már azt árazta, hogy a Fed kamatemelési ciklusa a végéhez közeledik, és a múlt szerdai üzenetek ezt részben alátámasztották (az előretekintő iránymutatásban nem volt túl szigorú a jegybank). Ezzel összhangban a dollár jelentősen gyengülni kezdett, a részvénypiacok is megkönnyebbültek, de a mostani munkaerőpiaci adat mindent boríthat. Ez látszik az azonnali dollár-reakción is.

Az amerikai infláció hónapok óta mérséklődik, a maginflációs nyomás is enyhül, ezért volt egyértelmű a várakozás arra vonatkozóan, hogy a Fed hamarosan befejezi a szigorítást. A béremelkedés mértéke is mérséklődött, és az inflációs várakozások is megfelelő szinten álltak, de amennyiben valóban ennyire feszes volt a munkaerőpiac januárban, az belerondíthat ebbe a képbe: a béremelkedések mértékének újbóli növekedése ronthatja az inflációs kilátásokat, emelheti a várakozásokat, az eddigi szigorítás pedig lehet, hogy nem lesz elegendő.

Egy havi adatot persze nem szabad túlmisztifikálni. Noha ez az 517 ezres szám megdöbbentően magas, sokkal magasabb, mint a decemberi és az elemzők által várt szám, mindenképp meg kell várni a következő hónapok adatait is, ugyanis a január miatt lehet benne némi szezonalitás. A Fed is rendre hangsúlyozza, hogy egy kiugró havi adatot nem vesz figyelembe, inkább a trendre figyel, és nem kizárt, hogy a foglalkoztatottság ilyen mértékű növekedése csak egyszeri alkalom volt. Mindenesetre érdemes lesz figyelni a Fed döntéshozóinak nyilatkozatait a következő hetekben. A piac pedig nem vár a következő inflációs mutató és a foglalkoztatottsági adatok közléséig, könnyen lehet, hogy a ma közölt adat meghatározó lesz a következő hetek hangulatára nézve.

Címlapkép: Getty Images