Döbbenetes dologra derült fény: kulcsfontosságú adatok szivároghattak ki Magyarországon

Egy piaci szereplő napokkal a hivatalos adatközlés előtt hozzájuthatott a Központi Statisztikai Hivatal olyan adataihoz, amelyek akár piacmozgató jelentőségűek lehetnek – derül ki a Portfolio-hoz ma beérkező levélből. Egyelőre nem világos, hogy miként történhetett ilyen eset, és hogy egyedi malőrről van-e szó, vagy rendszeres gyakorlatról.

A Portfolio-hoz ma beesett egy email, amelyben a Makronóm kommunikációs cége a figyelmünkbe ajánlja az intézet makroelemzési vezetőjének „friss KSH kiskereskedelmi adatokhoz fűzött szakmai kommentárját szíves felhasználásra”. A levélben a statisztikai hivatal kiskereskedelmi adatainak értelmezése szerepel, bőven megszórva olyan számokkal, amelyek majd a hétfői gyorsjelentésben fognak először hivatalosan megjelenni. Vagyis a levélben szereplő adatok olyan „frissek”, hogy még nem ismertek – legalábbis a közvélemény számára.

A bizarr helyzeten az sem javított, hogy bő másfél óra alatt bizonyára mindenhol leesett, hogy ez így nagyon nem néz ki jól, és egy újabb levelet is kaptunk, miszerint: „Elnézést, de az alábbi KSH statisztikai adat hétfő reggel (02.06.) 8:30-ig EMBARGÓS, kérem, legyenek szívesek figyelembe venni.”

Természetesen pontosan tudjuk, hogy az anyag embargós, hiszen a KSH jelentései a gyakorlat szerint a közvélemény számára a megjelenés hivatalos napján 8:30-ig megismerhetetlenek - elvileg. A média – a feldolgozhatóság, a korrekt tájékoztatás elősegítése érdekében – a publikálás előtt fél órával korábban kapja meg a gyorsjelentéseket, de mindenki mást a KSH és a média fél kilenckor ismertet meg az időnként akár piacmozgató jelentőségű adatokkal. Ez alól csak a kormányzati szervek egy szűk köre jelent kivételt, ide akár valóban napokkal korábban megérkezhetnek a KSH adatai.

Arra azonban, hogy egy magánvállalkozás előbb juthat hozzá fontos gazdasági adatokhoz, nemigen van példa, és ahol ilyen kiderül, igen súlyos botrányok robbannak ki. Az egyidejű tájékoztatás a statisztikai hivatalok egyik fontos alapelve szerte a világon, a hitelességük egyik alapköve. Elsősorban természetesen nem azért, hogy a média hírversenye tiszta legyen, hanem azért, mert a kiszivárgó adatokon igen sokat lehet keresni, amennyiben azok piaci árfolyamokat mozgatnak. Egy gazdasági elemző intézet is tud profitálni az információs előnyből, például úgy, hogy előbb tudja a számok mögötti folyamatokat értelmezni, és szakértői kommentárjai előbb jelenhetnek meg a médiában – mint láthatjuk, az előny esetlen kezelése miatt ezúttal már szombaton megismerhettük a majd csak hétfőn megjelenő adatokra alapozó Makronóm-helyzetértékelést. Ráadásul, ha a Makronóm jóval előbb ismerheti meg az adatokat, mint ahogy azokat a KSH közölné, akkor az elemzői közösségben, az előrejelzők között is "behozhatatlan" előnyre tehet szert, hiszen olyan adatot kell prognosztizálnia, amit esetleg már ismer.

A helyzet súlyosságának megítéléséhez tudnunk kellene, hogy honnan történt a kiszivárgás, illetve egyetlen véletlen kiszivárgásról van-e szó, vagy rendszeres gyakorlat a kényes statisztikai adatok megfelelő kezekbe történő, idő előtti eljuttatása. Sok spekulációt ez ügyben nem érdemes folytatni: a fentiek alapján vagy a KSH-ból, vagy valamilyen kormányzati körből érkezhettek meg az embargós adatok, és ez vagy sokadszorra történik így, vagy elsőre. Ezt bizonyára vizsgálni fogja legalább az elsődleges adatgazda, a statisztikai hivatal.

Ami biztos, hogy a Makronóm helytelenül jár el, akár tevőlegesen tesz azért, hogy előbb jusson az adatokhoz, akár csak megkapja azokat. Ezeket ugyanis megismerni és felhasználni nem jogosult előbb, mint a teljes magyar közvélemény.

Kérdéseinket elküldtük a KSH-nak, amint érkezik rá válasz, közzétesszük. A Portfolio telefonon kereste a Makronóm Intézet illetékeseit, akiket nem tudtunk elérni. Amint érkezik tőlük reakció, cikkünket frissítjük.

Annak érdekében, hogy a laikusabb olvasók számára is világos legyen, mennyire sérültek (akár önhibáján kívül is) a KSH alapelvei, kiemelünk néhány részletet a hivatal oldalán is megtalálható Nemzeti Statisztikai Kódexből:

1.3. A hivatalos statisztikáért felelős vezető – figyelemmel a jogszabályban megfogalmazott kötelezettségekre – a statisztikai adatfelvételek tartalmáról, a módszertani fejlesztésekről, változtatásokról, a tájékoztatási program tartalmáról, a statisztikai termékek közlési időpontjairól kizárólag statisztikai szakmai szempontok alapján hoz döntést. A döntést sem explicite, sem implicite nem befolyásolják politikai vagy más érdekcsoportok, események.

2.2 Minden felhasználó számára egyértelmű és átlátható, hogy milyen feltételekkel és csatornákon fér hozzá a hivatalos statisztikákhoz. A közzétételi időpontok előre megismerhetőek. A térítéses adathozzáférés díjtételei, módjai, feltételei nyilvánosak.

2.3. … Kizárólag statisztikai szakmai szempontok alapján lehet döntést hozni az adatok közzétételének tartalmáról, formájáról, időzítéséről.