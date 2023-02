Sűrű havazás Csehországban, családok tízezrei maradtak áram nélkül

Mintegy 60 ezer háztartás volt szombaton délben áram nélkül a hó- és szélviharok következtében Csehországban - jelentette a CTK hírügynökség

A sűrű havazás országszerte nehezíti a közúti forgalmat is, és a hegyvidéki utak jelentős része csak nehezen járható. A Morva-sziléziai régióban számos helyen csak hóláncokkal lehet közlekedni.

A legnagyobb áramellátó, a Cseh Energetikai Művek (CEZ) közölte, hogy dél körül még több mint 110 helyen volt üzemen kívül a magas, illetve az alacsony feszültségű hálózat. A másik nagy áramszolgáltató, az E.On azt jelentette, hogy hálózatában még mintegy 10 ezer háztartás nélkülözi az áramot. A kora reggeli órákban ezek a számok sokkal magasabbak voltak.

Észak-Morvaország mellett a legtöbb probléma az Olmützi, a Liberecky, az Ústecky és a Közép-Csehországi régióban van. A tűzoltóságnak több száz esetben kellett kiszállnia, hogy eltávolítsa az utakról a forgalmat akadályozó kidőlt fákat, ágakat, oszlopokat. Számos helyen hósáncok és jeges úttakaró nehezíti az autóforgalmat.

A cseh rendőrség felszólította a lakosságot, hogy csak azok keljenek útra, akiknek ez feltétlenül szükséges. A hegyvidéki túráktól szintén eltanácsolják az embereket, mert főleg a cseh-lengyel határon fekvő Óriáshegységben nagy a lavinaveszély. A legmagasabb hegycsúcson, az 1603 méter magas Snezkán az éjjeli órákban 140 km/óra sebességű szélvihart mértek. A csúcsra vezető felvonók működtetését ezért reggel felfüggesztették.

Komoly problémák voltak a Prága-Brünn (D1) és a Prága-Ústí nad Labem (D8) autópályán is, számos kamion a jeges úton megcsúszott és akadályozta a forgalmat. Hasonló problémák miatt több mint kéttucatnyi helyi vasútvonalon is szünetel a forgalom. A meteorológusok szerint a hóviharok vasárnap reggelig is eltarthatnak.

Címlapkép: Getty Images