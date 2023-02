Új eszközt vetettek be a szúnyogok ellen, félhetnek a kullancsok is

A Floridai Egyetemen kifejlesztettek egy eszközt, amely a tesztek szerint hatékonyan tartja távol a szúnyogokat. Ehhez nem kell sem áram, sem hő és a hatóanyagnak az emberi bőrrel sem szükséges érintkeznie. A fejlesztés a hadsereg megbízásából készült és ők is finanszírozták azt - írja Science Daily

Az eszköz a transzflutrin nevű rovarölőszert juttatja ki az érintett területre szabályozott módon. Ez az anyag - a cikk szerint - nem veszélyes sem az állatokra, sem pedig az emberekre.

Alkalmazásának nagy előnye, hogy nem kell helyileg, nagy mennyiségben szétpermetezni azokat a rovarolőszereket, amelyek szennyezik a növényeket, a vizeket és ártanak a beporzó rovaroknak.

Ez az eszköz sokoldalú, nem igényel áramot és hőt sem az aktiváláshoz

- mondta Nagarajan Rajagopal doktorandusz, az egyik tervező.

Az amerikai Védelmi Minisztérium folyamatosan keresi a módját annak, hogyan védheti meg a katonákat a terepen a szúnyogcsípésektől. Amellett, hogy a rovarok zavarják a katonákat, olyan betegségeket terjesztenek, mint a malária, a dengue-láz, a zika és a nyugat-nílusi vírus.

Az eszköz egy 2,5 centiméter hosszú, cső alakú polipropilén, amely két kisebb csövet és egy, a szúnyogriasztót tartalmazó pamutot tartalmaz.

Nem bonyolították túl a tesztet

A teszt úgy zajlott, hogy két katonai sátor közül az egyikhez 70 darab riasztót erősítettek egyszerű horgászzsinórral, a másikhoz pedig semmit. Ekkor szúnyogokat engedtek szabadon a sátrak különböző pontjain és figyelték, hogy mi lesz velük: annál a sátornál, ahol kiengedték a transzflutrint

szinte mindegyik rovar elhagyta a helyszínt vagy, ha ez nem sikerült, akkor elpusztult.

A riasztó prototípusa 4 hétre biztosított védelmet, de a végleges termék - amelyet 3D nyomtatóval készítenek majd - akár 3 hónapig is tartós lehet.

Rajagopal elmondta, hogy szabadalmi kérelmet nyújtanak be az eszközre, és a kormány érdeklődik a további tanulmányok iránt, hogy végül a polgári piacra is eljusson. Akár a túrázók és horgászok számára is nagy segítséget jelenthet, ha egyszer eljutnak a piacképes változatig.

A doktorandusz szerint nem állnak meg a szúnyogoknál, hadat üzennek a kullancsoknak is.

