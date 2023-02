Legyőzik a nyugdíjasok a fájdalmasan magas inflációt?

A héten kapják kézhez a 13. havi nyugdíjat az érintettek, vagyis a 15%-kal megemelt havi járandóság duplája érkezik most az időskorúakhoz. Ezek után adódik a kérdés: mire elég az eddig ismert plusz összeg?

Három nappal korábban kézhez kaphatják a februári, valamint az emelt összegű 13. havi nyugdíjat, és számos más nyugdíjszerű ellátást azok, akik azt postai úton kérték. Akik bankszámlára kapják a járandóságukat, azokhoz február 10-én, pénteken érkezik az utalás. Mindez több mint 2,4 millió állampolgárt érint, a februári járandóságok teljes összege pedig meghaladja a 935 milliárd forintot - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek.

A januári 15 százalékos nyugdíjemelés a most érkező 13. havi nyugdíjra is érvényes. Egy 208 ezer forintos átlagnyugdíj esetén tehát most 416 ezer forint érkezik az idősekhez.

Idén az kap 13. havi nyugdíjat, illetve ellátást, akinek a nyugdíja vagy ellátása 2023 előtt indult. Beszámolt arról is, hogy a külföldön élő jogosult ellátásának EGT-, illetve egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalása esetén a 13. havi nyugdíjat, illetve ellátást a 2023. február havi ellátással összevonva, egy tételként utalják.

Hozzátette: a napokban kiutalandó 935 milliárd forintot a február havi nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások, valamint a 13. havi nyugdíj és ellátás összege teszi ki.

Nyugdíjszakértők és nyugdíjas szervezetek már arra figyelmeztetnek az év elején végrehajtott 15%-os nyugdíjemeléssel kapcsolatban, hogy az várhatóan nem fogja fedezni az idén várható átlagos infláció mértékét. A jegybank legutóbbi prognózisa már a 15-19,5%-os sávba várta a pénzromlás 2023-as ütemét.

Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy a februárban érkező egyszeri plusz összeg (a 13. havi nyugdíj) minden érintett számára 8,3%-os évközi emelésnek felel meg, vagyis a jövedelmi helyzete éves szinten ennyivel javul a már végrehajtott januári 15%-os emelésen túl. A 13. havi nyugdíj kiutalása tehát a mai helyzetben elengedhetetlenné vált annak érdekében, hogy makroszinten a nyugdíjak megőrizzék reálértéküket, mikroszinten pedig, hogy a nyugdíjasoknak ne fogyjon el olyan gyorsan a pénzük a hónap folyamán, vagyis ne "zabálja fel" a magas infláció a megemelt nyugdíjakat.

Az RTL vasárnap esti híradójának nyilatkozó Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának alapító elnöke szerint a 13. havi nyugdíj megérkezésével az érintettek egy kis lélegzetvételhez jutnak és be tudják fizetni az elmaradt számláikat, valamint 1-2 hónapig ez a magas inflációt ki tudja egyensúlyozni, de éves szinten kevés lesz valószínűleg. A magasabbra várható infláció miatt a szervezetek szerint idén is évközi nyugdíjemelésre lesz szükség.

Juhász László arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyugdíjasok fele még így sem kapja meg a 208 ezer forintos átlagnyugdíjat és még mindig legalább 300 ezren vannak, akiknek a nyugdíja nem éri el a százezer forintot sem.

Megítélése szerint a legrosszabb helyzetben azok a nyugdíjasok vannak, akik 100 ezer forintos sem kapnak havonta, ők azok, akiknek semmilyen tartalékuk nincs. Van, akinek minden hónapban arról kell döntenie, hogy a gyógyszereit váltsa ki, vagy a rezsijét fizesse, vagy élelmiszert vásároljon - tette hozzá. A három együtt nem megy, mert már a hónap vége előtt elfogy a pénzük. A híradónak nyilatkozó nyugdíjas pedig arról számolt be, hogy lassan feléli a tartalékait, azt is, amit a temetésére rakott félre.