Gyengélkedik Európa legnagyobb ipara, és a neheze csak most jön

A német ipar megrendelései decemberben erőteljesen, 3,2%-kal nőttek novemberhez képest. Bár ez ellensúlyozta az előző havi csökkenés jelentős részét, a megrendelések tendenciája továbbra is egyértelműen lefelé mutat, különösen azért, mert a decemberi növekedés kizárólag a szokatlanul sok nagy megrendelésnek volt köszönhető – hívja fel a figyelmet a Commerzbank.

Első pillantásra ez biztató hír a német gazdaságról: decemberben a német ipari vállalatok 3,2%-kal több megrendelést regisztráltak, mint novemberben, árváltozásokkal, szezonális és naptári hatásokkal kiigazítva. Emellett a novemberi mínuszt közel egy százalékponttal felfelé, -4,4%-ra módosították. A novemberi mínuszt azonban nem sikerült teljesen ellensúlyozni, így a megrendelések trendje továbbra is lefelé mutat.

A kép valójában sokkal kedvezőtlenebb az elsőre látottnál. A decemberi növekedés ugyanis kizárólag a nagy megrendelések szokatlanul nagy volumenével magyarázható. Ha ezeket kiszűrjük, akkor valójában 0,6%-os csökkenés következik be novemberhez képest, és a vállalatok többsége az Ifo felmérésénél is a kereslet csökkenéséről számol be - figyelmeztet a Commerzbank.

A vállalatok egyelőre a világjárvány idején felhalmozott rendelésállományok ledolgozásával kompenzálják az új megrendelések alacsonyabb számát, ezért a termelés a legtöbb ágazatban az utóbbi időben stabil volt. Csak a különösen energiaigényes ágazatokban csökkent, de ez kevésbé a megrendelések hiányának, mint inkább az energiaárak masszív emelkedésének köszönhető, ami egyes termékek előállítását veszteségessé tette. A decemberi ipari termelés várhatóak csökkent, ezt az adatot holnap ismerjük majd meg.

Ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy legalábbis néhány vállalatnál időközben csökkentek a rendelésállományok – hívja fel a figyelmet a német bank. Az Ifo felmérése szerint például a vállalatok most sokkal óvatosabbak a rendelésállományukat illetően, mint nyáron voltak. Ha tehát a megrendelések csökkenő tendenciája még egy ideig folytatódik, akkor ez a következő hónapok során valószínűleg egyre inkább kihatással lesz a termelésre.

