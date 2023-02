OEV: a gyakorlatban mutathatják meg a diákok, hogy mire képesek

Huszonnegyedik alkalommal rendezik meg idén az Országos Esettanulmányi Versenyt (OEV), amelynek regisztrációs időszaka február 20-án indul, a küzdelem pedig márciusban zajlik majd. Az OEV Kelet-Közép-Európa legrangosabb esettanulmány versenye, amelynek célja, hogy a régió legkiemelkedőbb gazdasági egyetemeinek hallgatói gyakorlati problémák kezelése során bizonyítsák rátermettségüket.

Hamarosan indul az Országos Esettanulmányi Verseny (OEV) regisztrációs időszaka, hiszen február 20-tól jelentkezhetnek a diákok a megmérettetésre. Az idei esetet a diákok március 1. és március 12. között oldhatják meg, tehát a probléma kidolgozására majdnem 2 hét áll rendelkezésükre.

Az esetverseny első fordulója után a legkiemelkedőbb 12 csapat meghívást kap Budapestre, a három napos döntőre.

Gyakorlatorientált feladatok évről évre

A már több mint két évtizede rendszeresen megrendezett megmérettetés nyitva áll minden egyetem számára, ahol indul magyar nyelvű gazdasági szak.

Így évek óta több, mint 13 egyetemről vesznek részt egyetemisták a versenyen, 3 országból. A verseny olyan lelkes fiatalokat szólít meg, akiket érdekel az esetoldás és a tanácsadás világa. Minden évben a két fő támogató vállalat két életszerű problémát (egy online esetet és az országos döntő esetét) tár a fiatalok elé, amelyeknek megoldásával nem csak a vállalati világot ismerhetik meg jobban a versenyzők, hanem ténylegesen segíthetnek a vállalatnak:

többször volt már rá példa, hogy a csapatok megoldásait valóban felhasználta és alkalmazta az esetadó cég.

Az esetoldás folyamata viszonylag bonyolult, és nagy kreativitást igényel. A probléma megoldásának folyamata a vállalat makro-és mikrokörnyezetének elemzésével kezdődik, majd az esetoldás a vállalatelemzés folyamatával folytatódik, amelyben a diákok elemzik a vállalat jelenlegi helyzetét és kilátásait.

A csapatoknak pénzügyileg is életképes és megvalósítható stratégiát kell kitalálniuk a problémára, amely lehetőség szerint kreatív és újítást hoz a vállalat életébe.

A legjobb megoldásokat a diákok a vállalati zsűri előtt prezentálhatják. A prezentáció utáni kérdezz-felelek is nagy kihívást jelent, hiszen ekkor a zsűri lehetőséget kap a megoldás kivesézésre és a legbonyolultabb felmerülő kérdéseinek feltételére.

Networking és pénzbeli díjazás

Mint minden évben, a versenyszervezők most is motiváló díjakat helyeztek kilátásba. Ugyan már a döntő hétvégéje is kecsegtetheti a diákokat, hiszen egy hosszú hétvégére teljes ellátást kapnak a budapesti Aquincum Hotelben, valamint elszalaszthatatlan networking lehetőségeket a neves, nagy presztízsű vállalatok képviselőivel. Az OEV-t évről-évre olyan vállalatok támogatják, mint a MOL, a BCG, az OTP Bank vagy a P&G. A verseny díjazása is vonzó a diákok számára:

az összdíjazás egymillió forint, ebből a verseny fődíja 500 ezer, a második helyezés 300 ezer, míg a harmadik helyezés 200 ezer forintot ér.

Idén az online eset adója a Samsung lesz, így a diákok egy valóban globális vállalat kihívásaival szembesülhetnek. A fő, országos esetet adó cég kilétét még homály fedi: a kilétük csak az országos döntő kezdetének napján lesz nyilvános.

Fotó: Portfolio