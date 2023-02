Vágni vagy nem vágni: az itt a kérdés!

A nagy nemzetközi jegybankok egyre inkább a monetáris szigorítás fékezése, leállítása felé tendálnak. A piac pedig annak rendje és módja szerint előre szaladt és már az idei évben kamatvágásokat vízionál. Nem meglepő tehát, hogy a magyar monetáris politika kapcsán is egyre többször hangzik el az a kérdés, hogy mikor jön a kamatvágás. Egyelőre azt gondolom, ez most nem lehet kérdés. Türelmesnek kell lenni.

Változó körülmények és a piaci megítélés

Az elmúlt héten indult csak be igazán a 2023-as év. A nagy nemzetközi jegybankok visszatértek a piaci fókuszba, és nagyon úgy tűnik, hogy elindult egyfajta átrendeződés. Mindenki másképp csinálja, de azért érezni, hogy merre viszi őket a „gravitáció”. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kommunikálta legegyértelműbben, hogy közeledik a szigorítási ciklus vége. Ennél sokkal érdekesebb azonban, hogy már úgy tűnik, nem kezdett el kézzel-lábbal kapálózni az ellen, hogy a piac még mindig nem igazán hiszi el, hogy tartósan fenn lehet tartani a kialakított magas kamatkörnyezetet. Nem igazán tanúsított szóbeli ellenállást a Fed elnöke azzal szemben, hogy a piaci már az év második felében kamatvágást vízionál.

A Bank of England esetében is nagyjából hasonló forgatókönyv látszik kialakulni. Sőt, a brit jegybanki vezetés egészen odáig merészkedett, hogy a friss előrejelzésükben már a monetáris politika horizontján a jegybanki célszint alatti átlagos inflációval számolnak. A kilenc döntéshozóból ketten már a legutóbbi 50 bázispontos emelés helyett is a megállásra voksoltak. Ilyen helyzetben nem meglepő módon a piac már el is kezdte beárazni az év végi kamatvágás lehetőségét.

Az Európai Központi Bank egy kicsit már más tészta. Különösen azért, mert az elmúlt évek egyik legbizarrabb kommunikációját hallhattuk Lagarde elnökasszonytól a februári kamatdöntés utáni sajtótájékoztatón. Úgy tűnt, mintha valahonnan mélyről előtört volna belőle Alan Greenspan szellemisége. Greenspan 1987 és 2006 között volt a Fed elnöke és a monetáris politika kapcsán az egyik elhíresült mondása volt, hogy

ha úgy tűnik, hogy túl világosan fejeztem volna ki magam, akkor valamit biztosan félreértettek.

Ő ugyanis híres volt arról, hogy egy mondatban képes volt cáfolni saját magát, és ezt sok esetben, ahogy láthatjuk, okkal tette. Hát valami ilyesmivel találkozhatott a piac a legutóbbi EKB-s kommunikáció során, amikoris úgy köteleződtek el az előretekintő iránymutatásukban egy újabb 50 bázispontos kamatemelés mellett, hogy nem is. Az eredmény? Senki nem tudja, hogy mi lesz a következő lépés Frankfurtban.

Ebből már látható, hogy három jegybank, három teljesen más megközelítés. De akkor mégis mihez kellene igazodnia a magyar központi banknak?

Nos, az a helyzet, hogy szerintem továbbra is az EKB számít iránytűnek. Ebben a helyzetben pedig nagyon úgy tűnik, hogy bármi előfordulhat és annak az ellenkezője is.

A piacok azonban – szemben az EKB-val, ahol nem áraznak kamatvágást idén – Magyarországon már a monetáris politikai fordulatot árazzák. Az első negyedév végére már több mint 100 bázisponttal alacsonyabb kamatkörnyezetre számítanak, míg június végén a célzott, átmeneti eszközök kivezetésével, a 13 százalékos alapkamat effektívvé válásával számolnak. Nyilván más a kiindulóhelyzet is, mint az EKB esetében, tekintettel a csekélynek aligha mondható kamatkülönbözetre.

Jobb félni, mint megijedni

A helyzet pikantériája, hogy míg a nagy jegybankok esetében már itt-ott fellelhetőek olyan üzenetek és jelek, amelyek igazolják a monetáris politika fordulatát, addig itthon erről egyáltalán nincsen szó. Legalábbis ami a jegybanki kommunikációt illeti, az MNB januárban még csavart is egyet felfelé az infláció elleni küzdelemben az egyhetes jegybanki kötvény állandó eszközként való használatával és a tartalékolási szabályok extrém szigorításával, amely áprilistól lép életbe.

A tealeveleket olvasgatva ezekből aligha tűnhet úgy, hogy a magyar jegybank éppen egy fordulatot, a lazításra való átállást készítené elő. Ennek ellenére a piac már ezt árazza. Ugyanakkor számomra nagyon úgy tűnik, hogy a jegybank végül inkább az óvatosabb megközelítést választja, amelynek több oka is van.

Egyrészt adatvezérelt üzemmódban működik a monetáris politika. Ebben a tekintetben pedig még hónapokat kell várnunk annak visszaigazolására, hogy a legfontosabb sérülékenységi pontokon javulás történjen. A külső egyensúly esetében már a decemberi adatok hozhatnak komolyabb javulást, de nem árthat még egy-két hónapot kivárni, hogy valóban begyűrűzik-e az energiaárak jelentős csökkenése a külső egyensúlyi mutatókba.

Az infláció esetében rövidtávon még nem várhatunk javulást. Sőt, a januári inflációs adat esetében benne van a pakliban egy újabb komolyabb meglepetés, ami a vártnál magasabb inflációt jelent. Február-március már hozhat némi minimális enyhülést, de erről meggyőződni március-április környékén tudunk majd, a hivatalos adatközlésekben. De hogy kéthónapnyi lassulás a hó/hó inflációban megfelel-e a trendszerű változás definíciójának, az egyáltalán nem biztos.

Arról nem is beszélve, hogy a jegybank számára nem igazán az a fontos, hogy pontosan hol és mikor tetőzik az infláció. Sokkal inkább az a kérdés, hogy mi történik hosszabb távon.

Itt sajnos továbbra is komolyabb felfelé mutató kockázatokról kell beszéljünk. Egyrészt könnyen előfordulhat egy újabb energiaár-sokk az év második felében, ahogy éleződik a verseny a gáztározók újbóli feltöltéséért. Ezúttal pedig már Kína is komoly versenytárs lesz a piacon. És bár eddig a telet egészen jól megúszta Európa, azért nem zárható ki egy március-áprilisi hidegbetörés, amire azért az elmúlt években volt példa és sajnos ez boríthatja az eddigi kedvező energiapiaci látképet.

Másrészt itt van a munkaerőpiac kérdése is. Egyelőre meglehetősen ellenállónak tűnik a hazai munkaerőpiac. Persze lehet vitatkozni a munkanélküliségi és foglalkoztatási statisztikákon. A lényegen azonban egy-két tized aligha változtat. Közel sem vagyunk olyan állapotban, mint a 2009-es vagy 2012-es recessziós években, amikor 10-12 százalékra ugrott a munkanélküliségi ráta. A munkaerőpiac továbbra is feszes. Verseny van a munkaerőért, annak megtartásáért. Ebben az extrém magyar inflációs környezetben pedig egyre komolyabb bérlicit folyik a tőkeerős vállalatok között. Az üzleti szférában a rendszeres keresetek novemberben már több mint 20 százalékos éves bázisú növekedést mutattak.

Ráadásul nem úgy tűnik, hogy a következő hónapokban enyhülne ez a bérnyomás, vagyis jegybanki oldalról továbbra is komoly kockázatként jelentkezik az ár-bér spirál veszélye. Ennek meglétéről vagy nemlétéről végtelen vitát lehetne folytatni. Az egyelőre nyilvánvalónak tűnik, hogy bár a jegybank kockázatként kezeli a jelenséget, az alapvető álláspontja, hogy nincs jelen az ár-bér spirál Magyarországon. Ezt az állítást támaszthatja alá az IMF 2022 novemberében készült tanulmánya,[1] amely arra mutat rá 79 magas inflációs és magas bérnövekedési epizódot vizsgálva, hogy csupán néhány esetben található evidencia az ár-bér spirál kialakulására.

Ezzel lényegében azt állíthatnánk, hogy egy ilyen jelenség kialakulásának esélye a historikus példák alapján ritka, mint a fehér holló. Sajnos azonban az elmúlt évek bebizonyították, hogy igenis számolnunk kell ezeknek a lehetőségével. Az elmúlt évek másról sem szóltak, mint a fekete hattyúkról (kész állatkert…), vagyis a csekély valószínűségű, de pusztító hatású eseményekről. "Valami kínai megfázás." "Úgysem lesz háború." Csakhogy a két legnyilvánvalóbbat említsem. Mindezek fényében talán helytálló egy olyan hozzáállás, hogy jobb félni, mint megijedni. Ennek fényében pedig jobb az óvatos monetáris politika.

Akkor most merre tovább?

De mit is értünk manapság monetáris politikai változás alatt? Jelenleg az MNB rendszere három pilléren nyugszik.

Ott van az alapkamat,

a likviditási intézkedések

és a célzott, átmeneti intézkedések.

Ez utóbbi az, ami kifejezetten a piaci stabilitásra fókuszál. Itt az év eleje óta úgy tűnik, hogy komoly változás állt be. A forint 2022 májusa óta nem látott szintekre erősödött az euróval, és ami még fontosabb, a lengyel zlotyval szemben is. Bármennyire is csábítónak tűnik ez a javulás, ennek is vannak korlátai. Egyrészt az uniós források kérdése olyan jegybanki hatáskörön kívül eső dolog, ahol megint bármikor elpattanhat egy húr és oda a forint eddigi erősödése. Többek között ez vezetett végül ahhoz, hogy az S&P leminősítette a magyar adósságbesorolást, a Fitch negatív kilátást adott, és márciusban valószínűleg ez utóbbit ismétli a Moody’s is. Egy ilyen környezetben talán most még korai lenne a piaci változást tartósnak és strukturálisnak nevezni, amire jó példa, hogy éppen a cikk írásakor érkezett az amerikai munkaerőpiaci adat: péntek délelőtt még 385 körül volt az euró/forint, hétfőn viszont már karnyújtásnyira került a 395-ös szint. Ráadásul a piaci pozícionáltságot figyelve is arra juthatunk, hogy olyan gyorsan és olyan nagymértékben épültek fel a forint melletti pozíciók az elmúlt hetekben, hogy ez az ütemű forinterősödés fenntarthatatlan újabb pozitív behatások nélkül. Mik is lehetnének ezek?

Inflációs fordulat, de ahogy mondtam, ennek bizonyítékára még hónapokat kell várni;

Külső egyensúlyi fordulat, szintén legalább egy-két hónap, míg trendszerű javulást láthatunk;

Előrelépés az uniós források ügyében, amire vélhetően leghamarabb majd március-áprilisban látunk érdemi bizonyítékot;

Tényleges monetáris politikai fordulat a világban, ami valószínűleg majd csak a második fél évben érkezik meg, ha egyáltalán;

A Moody’s a várakozásokkal ellentétben mégsem rontja negatívra az adósbesorolás kilátását márciusban;

Mindezeket összegezve egy olyan idősík képe rajzolódik ki előttem, ahol az első negyedévben még rendkívül korai lenne érdemi fordulatról beszélni vagy akár azt komolyan előkészíteni. Persze nem kizárt, hogy márciusban az MNB már végez egy-két „tesztfúrást”, elejt egy-két olyan üzenetet, ami a jövőben feltételesen fordulatot vetít előre. Ugyanakkor a második negyedév mutatkozik jobb időzítésnek.

Alapvetően a fentiek esetében jómagam optimista vagyok, és éppen ezért is számítok arra, hogy a forint újból nekiszalad egy komolyabb erősödési hullámnak és talán meg sem áll a 370-375-ös sávig.

A sok pozitív hír és a piaci stabilitás együttesen pedig valóban elhozhatja a célzott, átmeneti intézkedések fokozatos kivezetését. De hogy mindez már június végére lezáruljon és az év végét 10 százalékos alapkamattal zárjuk, ahogyan azt a cikk írásának pillanatában a piac árazza, azt inkább túlzó, nem reális elvárásnak tartom. Egész egyszerűen még mindig túl sok az inflációs akna. Sokkal inkább tűnik számomra most a magyar monetáris politika egy tengerjáró hajónak, mint egy versenycsónaknak vagyis meglehetősen lassú lesz az a fordulás.

[1] Wage-Price Spirals: What is the Historical Evidence? – Alvarez et al. 2022 – IMF WP/22/221

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images