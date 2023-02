Új tervet eszelt ki Kína arra, hogy több gyerek szülessen

Kína évtizedek óta először számolt be népessége csökkenéséről, és a születésszám visszaeséséről a 2022-es évet tekintve, így új stratégiákon dolgoznak annak érdekében, hogy megfordítsák a folyamatot. A népességstatisztikákról legutóbb ebben a cikkben számoltunk be:

Kína most azt tervezi, hogy ingyenes termékenységi kezelést kínál az állampolgároknak a nemzeti biztosítási rendszer keretében, ezzel is arra törekedve, hogy megfordítsa a születési ráta visszaesését. A tervek szerint a biztosítás magába foglalná a termékenységi kezelések mellett a szülés közben fájdalomcsillapítást is a sülései fájdalmak enyhítése érdekében, sőt, kiterjesztik a támogatást a peteérést kiváltó gyógyszerekre is.

A kínai kormány nem titkolt célja, hogy az intézkedésekkel minél több embert szeretnének rávenni a házasságkötésre és a gyermekvállalásra. A statisztikai hivatal januári közlése szerint 2022 végére 850 ezer fővel, 1,411 milliárdra csökkent az ország lakossága az előző évhez képest. Az elmúlt évben 9,56 millió gyermek született, és 10,41 millió ember hunyt el az országban. A férfiak száma 722,06 millió, a nőké 689,69 millió, ami a 2016 előtti szigorú egygyermekes politika eredménye. Mióta Kína szakított ezzel a családmodellel, arra ösztönzik a családokat, hogy két vagy három gyermeket is vállaljanak, de egyelőre kevés sikerrel.

Igen komolyan aggódhat a népességi statisztikák miatt a kínai vezetés, ha még arra is készülnek a cikk szerint, hogy a nem házas szülőktől született gyermekek nyilvántartásba vételére vonatkozó eddigi korlátozásokat is megszüntessék, holott az országban a hajadon anyák még mindig megbélyegzéssel szembesülnek emiatt.

