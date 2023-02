Itt a magyar recesszió, de van jó hírünk is a gazdaságról

A magyar gazdaság nem kerülte el a technikai recessziót, a negyedik negyedévben újra zsugorodott a teljesítmény - így látják a hazai szakértők a holnap megjelenő GDP-adat előtt a gazdaság tavaly év végi teljesítményét. Az előrejelzések alapján azonban egyáltalán nem festenek tragikusan a kilátások - legalábbis a tavaly őszi borzasztó forgatókönyvekhez képest. Az idei év összességében kis növekedést hozhat, ami az energiaválság, a csökkenő reálbérek és fogyasztás fényében nem is olyan rossz eredmény. Ettől még természetesen a 2023-as év összességében az erőteljes fékezés időszaka lesz.

A harmadik negyedévben a magyar gazdaság az előző negyedévhez képest 0,4%-kal zsugorodott, a holnap megjelenő negyedik negyedéves GDP-adat pedig ennél is erősebb, akár 1% feletti visszaesést is jelezhet - derül ki a Portfolio piaci felméréséből. Ezzel pedig két egymást követő negyedévben esik vissza a magyar gazdaság, kielégítve a technikai recesszió definícióját. A satufék az éves növekedési mutatón is látszódni fog: hiába indult nagyon erősen a 2022-es év, az utolsó negyedév teljesítménye csak 0,5%-kal fogja meghaladni az egy évvel korábbit - legalábbis a piaci szakértők előrejelzése szerint.

Érdemes a gazdasági pályát egy másik nézőpontból is megragadni, ami talán az ilyen zivataros, koronavírussal és energiaválsággal terhelt időszakban kifejezőbb lehet. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy negyedévről negyedévre forintban kifejezve (inflációtól szűrve) hogyan alakult a magyar gazdaság teljesítménye, vagyis a GDP szintje. Mint látható, a koronavírus-válság durva leszakadását nagyon gyors korrekció követte, amit most elsősorban az energiaválság hatásai akasztanak el. A gazdaság teljesítménye újra csökken, de ennek mértéke, intenzitása szerencsére nem vethető össze a pandémiás időszakkal. Ettől természetesen még igaz, hogy három év alatt immár másodszor kerül az ország technikai recesszióba.

A visszaesést az energiaválság, a magas infláció és a kormányzati költekezések kifulladásának hatásaira vezethetjük vissza - mondja Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője. Ezek a hatások elsősorban a belső keresletet szűkítették (azon belül is dominánsan a háztartások fogyasztását), ez pedig kiszívta az erőt a gazdaságból. A háztartások fogyasztását a fenti tényezőkön túl visszavethette, hogy az emelkedő kamatkörnyezetben érdemben csökkent a hitelfelvételi kedv - említ meg még egy okot a gazdasági satufékre Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

Ezt a folyamatot jól illusztrálja a kiskereskedelmi forgalom alakulása, ami az országgyűlési választások után a kiugró csúcsról lejtmenetbe váltott, pedig az üzemanyag-ársapka egészen novemberig legalább a kutakon életben tartotta a keresletet, sőt, még egészségtelen mértékűre is hizlalta fel.

Kedvező, hogy termelői oldalon az ipar a negatív külső és belső környezet hatásainak valamelyest ellenállva tartotta magát a negyedik negyedévben - hívja fel a figyelmet Nyeste. Igaz, az ellenállás viszonylagos: az előző negyedévhez képest az ipari termelés volumene (ami durva közelítése lehet a szektor hozzáadottérték-változásának) csökkent, tehát rövid bázison valószínűleg nem járult hozzá a GDP-növekedéshez.

Egy szomorú jelenségről

Azt nem tudjuk, hogy a GDP-előrejelzéseket mennyire húzta össze szűk tartományba az a tény, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón gyakorlatilag elfecsegte, hogy a tavalyi éves átlagos GDP-növekedés 4,7% volt. Az eset újra rávilágít arra a szomorú helyzetre, hogy a statisztikai adatok kezelésének kultúrája mennyire alacsony Magyarországon. Az egyidejű adatközlés elve szerint az olyan statisztikai információkat, amelyek potenciálisan előnyt jelenthetnek a felhasználók számára (például tőkepiaci mozgások kihasználásán keresztül) a hivatalok előre bejelentett időpontokban, mindenki számára egyformán hozzáférhetően teszik közzé. De nagyon nehéz ezt az alapvető elvárást teljesíteni, ha az adatokhoz idő előtt hozzáférő szűk kör folyamatosan szivárogtatja a statisztikai adatokat. Gulyás lépése alig néhány nappal azután történt, hogy kiderült, egy kormányzati szereplő napokkal a kiskereskedelmi forgalmi adatok megjelenése előtt továbbküldte a KSH jelentését a Makronóm Intézetnek. Szerencsés lenne, ha a kormányzati szereplőknél tudatosodna, hogy ez a gyakorlat súlyosan hitelességromboló az adatok megbízhatósága, hozzáférhetősége szempontjából. A helyzetet vélhetően tehetetlenül figyelő KSH egyébként kényszerű lépésként tovább szigorította az embargós adatközlés szabályait, ám sajnos igazi eredményre csak az vezetne, ha a politikusok önmérsékletet gyakorolnának.

Hogyan folytatódhat a magyar gazdaság pályája, az idén? Az elemzőket megkérdeztük, meddig tarthat a recessziós periódus, és a válaszok konszenzusa alapján úgy tűnik, hogy az első negyedévben még inkább további zsugorodást láthatunk, de a második negyedévtől már mindenki a növekedés visszatérésére számít.

Az elmúlt hetek pozitív eseményei a kínai, az amerikai és az európai gazdaságok kapcsán már némileg kedvezőbb képet festenek a magyar külső kereslet számára

- mondja Virovácz. Az elemző által említett tényezők közül talán a legfontosabb, hogy Európa ege felett a sűrű, koromfekete felhők oszlani kezdtek. A tavaly ősz eleji energiaárak még egy súlyos válság rémét vetítették előre, azóta azonban a töredékére zuhant a gáz tőzsdei jegyzésára, ráadásul a téli energiafogyasztás is kedvezőbben alakul a vártnál. Emiatt aztán az energiaimportőr országok jövedelemvesztése jóval kisebb lehet, érdemben javítva ezzel a növekedési kilátásokat is.

A javuló képet mutatja, hogy az energiaválság kitörése óta most először emelkedett a 2023-as éves átlagos gazdasági növekedésre adott előrejelzések konszenzusa. Persze a 0,8%-os prognózis nem veri ki a plafont, de mégis jelzésértékű, hogy az elemzők egységesen azt gondolják, az idén összességében nem fog zsugorodni a magyar gazdaság. Sőt, a Portfolio által megkérdezett elemzők inkább felfelé mutató kockázatokat látnak az idei növekedésben.

A jelenlegi – a tavalyihoz képest számottevően visszaeső – energiaárak, a vártnál ellenállóbbnak bizonyuló ágazatok, valamint a zéró-covid politika után újanyíló kínai gazdaság hatására a növekedési fordulat akár hamarabb is bekövetkezhet, így a gazdaság lassulása is enyhébb lehet a jelenlegi várakozásokhoz képest - mondja Suppan Gergely, A Bankholding vezető elemzője szerint a hazai gazdaság kedvező esetben már az első negyedévben kiléphet a technikai recesszióból, de a második negyedévtől már érdemben gyorsulhat. A jövő évi növekedést az is támogathatja, ha nem ismétlődik meg a tavalyi rendkívüli aszály, így a mezőgazdaság hozzájárulása is számottevő lehet.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2022. q4 éves 2022. q4 negyedéves 2022. éves átl. 2023. éves átl. 2024. éves átl. Isépy Tamás Századvég Gazdaságk. 3,0 - 5,3 1,8 4,9 Kiss Péter Amundi 0,0 -1,9 4,5 -1,0 2,5 Nyeste Orsolya Erste Bank 0,9 -1,1 4,9 0,2 4,2 Suppan Gergely Takarékbank 0,6 -1,2 4,8 0,8 4,3 Virovácz Péter ING Bank 0,4 -1,2 4,7 0,7 3,6 Török Zoltán Raiffeisen Bank -1,5 - 4,5 1,0 3,5 konszenzus (medián) 0,5 -1,2 4,8 0,8 3,9 Forrás: Portfolio

