Kinek mire jó a svéd és finn NATO-tagság? És hol nem árt némi óvatosság?

Ukrajna „finnlandizációja” (kényszerű semlegessége) helyett Európa „NATO-sodása”. Ezzel a képpel szokás érzékeltetni, hogy Putyin elnök szemszögéből stratégiailag visszafelé sül el az ukrajnai háború, aminek legszemléletesebb példája Finnország és Svédország készülő NATO-csatlakozása. Ám mindez csupán – északi hasonlatnál maradva – a jéghegy csúcsa. Tény persze, hogy a finn és svéd belépés nem elhanyagolható, mára javarészt bekalkulált, hasznot jelent majd a Szövetségnek. Izgalmasabb azonban, hogy a tavaly májusban megkezdett, időről-időre török hepciáskodással fűszerezett csatlakozási folyamat mit árul el a NATO helyzetéről, az ukrán tagság eshetőségéről, Európa beharangozott katonai ébredéséről. S főleg: hogy hol ketyeg benne időzített bomba.

Katonai, stratégiai, politikai pluszok

A svéd és finn NATO-csatlakozás kapcsán az egyik leggyakrabban elhangzó kijelentés, hogy a két tagjelölt „nettó hozzájáruló” lesz a Szövetségben: vagyis többet adnak majd a közös biztonsághoz, mint amennyit elvesznek belőle. Csatlakozásuk hozadékai ráadásul háromrétűek. A katonai képességek mellett ide tartoznak még az elhelyezkedésükből származó stratégiai előnyök, továbbá a nemrég még létértelmét kereső NATO politikai fényezése. Ami a fegyveres rátermettséget illeti, a finnek figyelemreméltó területvédelmi képességekkel rendelkeznek, a svédek pedig a fegyveriparban, haditengerészetben, tengeralattjárókban különösen erősek. Helsinki és Stockholm már eddig is a NATO-hoz a legszorosabban kötődő két partner: évek óta együtt konzultálnak, gyakorlatoznak, harcolnak a szövetségesekkel. Az ukrajnai háború kitörése óta a NATO-üléseken rendszeresen részt vesznek, a minősített iratokhoz is hozzáférnek, s ha kell, a területükön átmehetnek a szövetséges csapatok és fegyverek.

Földrajzi elhelyezkedésükből adódóan csatlakozásuk megkönnyebbülést jelent majd a felettébb sebezhető fekvésű balti NATO-tagállamok számára: a védelmükre irányuló NATO-tervezés immár – ellentámadást könnyítő – stratégiai mélységgel számolhat, az 1300 km-es finn szakasszal hosszabbodó NATO-orosz határ pedig Moszkva haderő-csoportosítását bonyolítja. Van azonban egy másik tét is: a „Messzi Észak”. A Szövetség zsargonjában így emlegetik ugyanis a rohamosan növekvő stratégiai fontosságú Északi-sarkvidéket. A két új csatlakozás nyomán az itt szuverenitást gyakorló nyolc országból hét a NATO tagja lesz – vagyis mindannyian, az egyetlen (ámde a Jeges-tenger partvidékének több mint felét birtokló) Oroszország kivételével.

Végül, de nem utolsó sorban a svéd és finn csatlakozási szándék rendkívül értékes politikai fegyvertény is a NATO számára.

A háború nyomán kialakult új biztonsági helyzetben a két országot nyilvánvalóan leginkább a NATO-szerződés 5. cikke, a kollektív védelem vonzza. Ezzel egyrészt helyreállítják annak az utóbbi években – többek között Trump elnök bizonytalankodásai miatt – megtépázott hitelességét, másrészt a NATO és az EU között folyó versengésben egyértelműen felértékelik a Szövetséget. Az uniós szerződés 42(7) cikkében foglalt kölcsönös védelmi záradék az EU-tag svédek és finnek szemében ugyanis láthatóan súlytalan az Egyesült Államok által garantált NATO 5. cikkhez képest. Általánosságban is elmondható, hogy az elmúlt években egyre inkább céltalanul tapogatózó NATO számára nem akármilyen visszaigazolás, hogy a két ország, hagyományos semlegességét feladva, most tagságért folyamodik hozzá. Mint az őt nemrég még „agyhalottnak” nevező Macron francia elnök mondta: a Szövetség újraélesztő „elektrosokkot” kapott az ukrán háborúval.

A török gáncsoskodás tanulságai

A sikertörténetben csak egyetlen zavaró tényező van: Ankara. Erdogan török elnök úgy vélte, itt az alkalom egy kis erőfitogtatásra, némi belpolitikai pontszerzésre (a NATO-csatlakozás jóváhagyása fejében a két országtól ellenzéki és terroristának bélyegzett szervezetek és személyek ellehetetlenítését és kiadatását kérte), és – nem mellékesen – az amerikai Kongresszusban egyéb, az irányában táplált fenntartások miatt blokkolt F-16-osok kialkudására. Magyarán: zsarolásra. Türelmesen vár tehát a parlamenti ratifikálással. Az érdekes – és okulásra érdemes – az a dologban, hogy ehhez minden jogalapja megvan, viselkedése nem példa nélkül álló, s még csak politikailag sem lenne indokolhatatlan – legalábbis ha átfogóbb biztonsági megfontolásokról szólna.

Az Észak-atlanti Szerződés 10. cikke világosan kimondja, hogy a felek „egyhangú megegyezéssel” hívhatnak csak meg bárkit csatlakozásra, vagyis külön-külön valamennyi tagállam jóváhagyására szükség van. Görögország élt is ezzel, amikor éveken át blokkolta Észak-Macedónia felvételét a Szövetségbe, egészen addig, amíg az a nevét meg nem változtatta. A Törökország, Svédország és Finnország által tavaly júniusban aláírt háromoldalú memorandum kitételei épp elég tágan értelmezhetők ahhoz, hogy Stockholm és Helsinki elmondhassa: ő tényleg mindent megpróbál, de a maradéktalan teljesítést a jogállamiság a legjobb szándék mellett is gátolja. Ankara pedig egyrészt soha ne legyen elégedett, másrészt mindig többet követelhessen: legutóbb egy, a Koránt égető tüntetés miatt fagyasztotta be Svédországgal a megbeszéléseket.

A vadhajtásoktól eltekintve és a saját szemszögükből nézve a törökök elvi kiindulópontja nem teljesen ésszerűtlen. Erdogan elnök úgy érvel: Törökország joggal várhatja el, hogy az országok, melyek azt szeretnék, hogy a NATO második legnagyobb hadserege az 5. cikk értelmében a védelmüket biztosítsa majd, ne engedélyezzék olyan terrorszervezetek toborzó, pénzgyűjtő és propaganda-tevékenységét, amiket Ankara veszélyesnek ítél a saját biztonságára. Mint láttuk, a jelen török esetben ez jórészt csak fedősztori, ami segít más területeken engedményeket kicsikarni. Egy fontos tényre azoban világosan rámutat.

A NATO-csatlakozáshoz egyetlen országnak sincs alanyi „joga”.

Épp ellenkezőleg: a tagállamok mindegyikének van joga hozzá, hogy egy új csatlakozást engedélyezzen vagy sem, attól függően, hogy az szerinte saját biztonságát miként befolyásolja.

Különösen igaz ez Ukrajnára. Emlékeztetőül: a 2008-as bukaresti NATO-csúcstalálkozón Berlin és Párizs nem engedték, hogy a Szövetség meghívja Kijevet a tagság felé vezető egyenes útnak tekintett „tagsági akcióterv” (MAP) programba, mondván: Moszkva álláspontját ismerve ez az összeurópai biztonságra negatív hatással volna. Ezzel utólag lehet egyetérteni vagy sem, ahogy azzal is, vajon jó ötlet volt-e helyette hivatalosan leszögezni, s úton-útfélen ismételni, hogy Ukrajna mindenképpen „NATO-tag lesz”. Most azonban a jelen az érdekes. Lelkes hangok azt hajtogatják, hogy Ukrajnának úgymond „joga van a NATO-tagsághoz”, vagy mint Jim Risch, az amerikai Szenátus Külügyi Bizottságának egyik vezéralakja óvatosabban, de a lényegen nem változtatva mondta: „Bármely ország, amely megfelel a követelményeknek, kell, hogy csatlakozhasson a NATO-hoz, ha akar”. Csak azt nem említette, hogy az első számú ilyen követelmény a tagállamok egyhangú jóváhagyása. Márpedig közülük jópáran nagyon máshogy látják a svéd-finn, illetve egy esetleges ukrán NATO-csatlakozás hatását Európa biztonságára.

Későbbi csapdák és buktatók

Ami Oroszország reakcióját illeti, Moszkva a finnekkel és svédekkel egyébként is a nyugati blokk részeként számolt, NATO-csatlakozásuk Putyin elnök szavaival élve: „az ő dolguk”. Azt azért pontosította, hogy a lezser hozzáállás addig tart, amíg NATO-infrastruktúra és csapatok nem kerülnek az új tagállamok területére, akkor viszont Moszkva „a rá irányuló fenyegetéssel szimmetrikus válaszlépéseket” tesz majd. A hivatalos álláspont szerint „egyik ország sem jelezte, hogy felvétele után NATO-jelenlétre tartana igényt” – ám az ellenkezőjét sem rögzítették. A finn sajtó tavaly ősszel kiszivárogtatta, hogy – szemben a dán és a norvég példával – a mostani csatlakozók egyetlen szövetséges politika alól sem kérnek felmentést. Sanna Marin miniszterelnök elismerte, hogy nem kötnek ki sem katonai csapatok-támaszpontok, sem atomfegyverek telepítését tiltó feltételeket. Nem tervezik, de nem is vetik el. Mindeközben a NATO-ban a keleti végeken épp most váltja fel az eddigi „drótakadály-funkciót” ellátó könnyebb szerepvállalást az állandóbb, masszívabb jelenlétet követelő „előretolt védelem”.

A háború kitörését követő helyzetet Biden elnök Európa „NATO-sodásaként” írta le. Ez érthető módon sokakat megnyugtat, noha nem oszlatja el az amerikai védelem megbízhatóságával kapcsolatos, az elmúlt évtizedben megszaporodott kételyeket. Aggasztja viszont azokat, akik épp emiatt az „európai stratégiai autonómián” (szükség esetén önálló európai opció kialakításán) szorgoskodtak. A svéd-finn NATO-csatlakozás ráadásul tovább nehezíti a dolgukat. Egyrészt, mert még inkább elmossa a NATO és az EU közti határvonalat – ami jelen helyzetben egyértelműen az európai önállóság ledarálói alá adja a lovat. Minek két párhuzamos struktúra, szinte ugyanazokkal a tagállamokkal (a 27 EU-országból már csak 4, Ausztria, Írország, Ciprus és Málta nem lesz a Szövetség tagja)? Miért nem tesszük inkább minden tojásunkat egy kosárba, Amerika védőszárnya alatt? Másrészt a Törökországgal kötött háromoldalú memorandumban Stockholm és Helsinki megígérte: támogatja Ankara mind teljesebb bevonását az uniós védelmi kezdeményezésekbe. Márpedig a nem EU-tag szövetségesek uniós védelempolitikán kívül tartása kezdettől az önállósági opció megőrzésének egyik legsarkalatosabb pontja.

Végezetül létezik egy általánosabb veszély, nevezetesen a NATO-tagság „potyautas” magatartást ösztönző hatása.

Egy példa: az Észak-atlanti Szövetség alapító tagállamai közé tartozó Franciaország 1966-tól 2009-ig az integrált NATO parancsnoki struktúráktól távol maradt, önálló fegyveriparral, függetlenség-alapú stratégiai gondolkodással. S lám, nemrég amerikai katonai forrásból (ismét) elhangzott a megállapítás, miszerint Európában egyedül az ő haderejük számít elsővonalbelinek – tőlük nagyságrenddel maradnak el a védelempolitikájukat szinte kizárólag a NATO köré szervező többiek, beleértve a briteket. Ez minden, csak nem véletlen. Az amerikai védőernyő biztonságában óriási a kísértés, hogy egy ország csupán a szükséges minimumot ráfordítva, kirakat-hadsereggel, a közös műveletekben mutatóba szánt részvétellel, s főleg politikai lojalitással, hű bólogatással szerezzen magának jópontokat Washingtonban.

A svédekre és finnekre éppen kívül maradásuk miatt jellemző védelmi felelősségtudat a NATO-n belül idővel felhígulhat. Mint arra De Gaulle francia elnök figyelmeztetett: „Az integrációban az integrált ország elveszti érdeklődését a saját nemzeti védelme iránt, mert nem felelős érte. Akkor pedig a Szövetség egésze erőt és lendületet veszt”. A NATO-fővárosokban nyilván azt remélik: ezúttal nem így lesz.

