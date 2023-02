Még több kamatemelés várhat Amerikára

Az amerikai jegybanknak továbbra is fokozatosan emelnie kell a kamatlábakat, hogy legyőzze az inflációt - mondta kedden Lorie Logan, a dallasi Fed elnöke, figyelmeztetve a befektetőket, hogy véleménye szerint a hitelfelvételi költségeknek végül magasabbra kell emelkedniük, mint amire most széles körben számítanak.

Továbbra is készen kell állnunk arra, hogy a korábban vártnál hosszabb ideig folytassuk a kamatemeléseket, ha ez szükséges a gazdasági kilátásokra való reagáláshoz - mondta Logan a texasi Prairie View A&M Universityn hallgatóknak szóló beszédében a Reuters szerint. "Még azután is rugalmasnak kell maradnunk, ha elegendő bizonyítékunk lesz arra, hogy már nem kell majd kamatot emelnünk valamelyik ülésen. Ha a gazdasági kilátások vagy a pénzügyi feltételek változásai ezt megkívánják, ezt követően is tovább kell szigorítanunk" – tette hozzá. Ezzel arra utalt, hogy akkor is folytatódhat a ciklus, ha egyszer megáll a Fed, tehát nem szükségszerű, hogy kamatcsökkentés legyen a következő ciklus.

A Fed tavaly gyorsabban emelte a kamatokat, mint az 1980-as évek óta bármikor, hogy felvegye a harcot az inflációval, amely a központi bank 2%-os céljának mintegy háromszorosa. A Fed döntéshozói jelezték, hogy várakozásaik szerint az egynapos irányadó kamatlábnak, amely jelenleg a 4,50%-4,75%-os tartományban van, legalább 5,1%-ra kell emelkednie.

Logan, aki a Fed 19 kamatmeghatározó döntéshozója között van, azt mondta, hogy bár a bérnövekedés némileg mérséklődött a csúcshoz képest, sokkal több bizonyíték kell ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy a munkaerőpiac már nem túlfűtött. Logan azt is mondta, hogy "meggyőző" jeleket kell látnia arra vonatkozóan, hogy az infláció tartósan a 2%-os cél felé tart.

"A legfontosabb kockázatot abban látom, hogy ha túl keveset szigorítunk, a gazdaság túlfűtött marad, és nem sikerül kordában tartani az inflációt" - mondta Logan. A le nem tört inflációs várakozások önbeteljesítő spirált indíthatnak el, amelynek megállítása nagyon költséges lenne. "A véleményem az, hogy a kockázatok miatt nem kellene rögzítenünk egy kamatcsúcsot vagy a kamatlábak pontos pályáját" - mondta.

Thomas Barkin, a Richmondi Fed elnöke sem volt túl optimista. "Körülbelül a vártnak megfelelően alakult" az infláció - mondta Barkin a Bloomberg TV-nek. "Az infláció normalizálódik, de lassan csökken" – emelte ki Barkin. "Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb lesz a tehetetlensége, sokkal tartósabb az infláció, mint ahogyan azt talán mindannyian szeretnénk" – vélte Barkin, akinek az üzenete messze van attól a piaci várakozástól, hogy még idén enyhíthet a Fed.

Januárban csökkent az éves infláció az Egyesült Államokban, de a várt felett alakult az áremelkedés mértéke, akárcsak a maginfláció. Az előző hónaphoz képest nőttek az árak az elemzői várakozásoknak megfelelően. A mai közlés összhangban van az infláció csökkenéséről szóló várakozásokkal, de a csökkenés mértéke elmarad az elemzők által várttól.

Címlapkép: Getty Images