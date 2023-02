Vécéembargót vezet be az EU a háború miatt

Portfolio 2023. február 16. 08:43

Noha az Európai Unió fogadkozik, hogy szigorú korlátozásokat vezet be a tizedik szankciós csomagban, sok szimbolikus intézkedés szerepel az Európai Bizottság most közölt tervezetében. Ennek eklatáns példája, hogy az embargós listára felkerültek a bidék, mosdótálak, öblítőtartályok és hasonló szaniteráruk is.