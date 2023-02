Magyarországnyi bukást könyvel el Oroszország a szankciókkal

Az orosz gazdaság 190 milliárd dollárnyi GDP-t veszíti el, ami Magyarország éves gazdasági teljesítményének felel meg. Mindez elmarad ugyan a háború elején elhangzott 10 százalékos visszaeséstől, de a nyugati szankciók most kezdik el igazán felperzselni az orosz gazdaságot.

Valaha Vlagyimir Putyin elnök a világ öt legnagyobb gazdasága közé emelte volna az Oroszországot, de 2021-ig is csak a tizenegyedik helyig jutottak el, lemaradva ezzel Kanada vagy Dél-Korea mögött. Az orosz-ukrán háború első éve pedig csak mélyebbre taszította az orosz gazdaságot:

a Bloomberg Economics szerint 2026-ra 190 milliárd dollárnyi bruttó hazai terméket veszít a háború előtti pályájához képest, ami nagyjából olyan országok teljes éves GDP-jének felel meg, mint Magyarország vagy Kuvait.

Mindebben jelentős szerepe van a Moszkvára kivetett nyugati szankcióknak, amelyek amellett, hogy az orosz külkereskedelmi mérleget rombolják, az európai, amerikai és japán cégek tömeges távozásával jár. Noha a háború elején még elhangzottak olyan vágyvezérelt kijelentések, hogy 2022-ben 10 százalékot is veszíthet az orosz gazdaság, ez már kezdetben sem volt valószínű, józan közgazdászok szerint az, hogy az orosz olajra csak az év későbbi részében vetettek ki szankciókat azzal is járt, hogy lassabban hatnak a büntetőintézkedések. Az elemzők becslései szerint 4,6 százalékos lehetett a tavalyi GDP-zsugorodás, miközben az orosz jegybank 2,5%-ra tette ezt, azonban még annak elnöke, Oleg Vjugin is azt mondta, hogy:

a szankciók hatása elhúzódik. A szankciós folyamat nem ért véget. Egyre több és több új szankciót vezetnek be.

A szankciók sokáig nem terjedtek ki a világpiacok számára létfontosságú főbb orosz exporttermékekre, például az olajra és a gázra, valamint a mezőgazdasági termékekre, de az elmúlt hónapokban már több ilyen korlátozást is bevezettek, amelyek az orosz költségvetésen már decemberben és januárban is hatalmas lyukat ütöttek.

A gazdaság eddig tanúsított ellenálló képesség azonban a Putyinhoz közel álló technokraták évek óta tartó erőfeszítéseiről árulkodik, amelyek célja, hogy a gazdaságot megóvják a zavaroktól olyan politikákkal, amelyek elraktározzák a váratlan energiabevételeket, és megpróbálják Oroszországot kevésbé függővé tenni bizonyos importáruktól. A tét most az, hogy Putyin képes lesz-e fenntartani a második világháború óta legnagyobb európai konfliktust azáltal, hogy folytatja az erőforrások mozgósítását, de úgy, hogy közben nem vezet be a lakosságot érintő megszorítások, mivel egyre több ember aggódik a pénzügyi jólétéért.

A feladat idén csak még nehezebb lesz, mivel Putyin kormánya az olajbevételek összeomlását igyekszik megakadályozni, és növeli a szociális programokra fordított kiadásokat, miközben a több százezer ember mozgósítása kiüríti a munkaerőpiacot. A Bloomberg Economics elemzése több tényezőt is azonosított Oroszország gazdasági túlélésére vonatkozóan, miután példátlan szankciókat vezettek be, amelyek a Putyinhoz közel álló személyeket célzó vagyonelkobzásokat is magukban foglalták, és mintegy 300 milliárd dollárnyi nemzetközi tartalékot zároltak.

Ebben csak kis segítséget jelent, hogy a globális GDP több mint 30%-át kitevő országok fenntartották kereskedelmi kapcsolataikat, és tartózkodtak az invázió elítélésétől, lehetővé téve Oroszország számára, hogy újjáépítse ellátási láncait és leküzdje gazdasági elszigeteltségét. A kereskedelemnek a szankciókat nem alkalmazó országok felé történő fordítása és a kormányzati kiadások jelentős növekedése többek között az oka annak, hogy a Nemzetközi Valutaalap a legnagyobb mértékben felfelé módosította Oroszország idei és jövő évi kilátásait a főbb gazdaságok közül.

A Bloomberg Economics szerint a károk megfékezésében ugyanilyen fontosak voltak a vészintézkedések, amelyek megakadályozták a pénzügyi összeomlást. A tőkekontroll mellett a kamatlábak meredek emelése - amelyet azóta több mint visszafordítottak - megakadályozta a pénzügyi válság kialakulását. Ennek azonban ára volt, mivel ez visszavetette a lakossági hitelezést és károsította a fogyasztást.

Bár elkerüli az összeomlást, Oroszország gazdasága továbbra is feszült marad, és még mindig 8%-kal kisebb lesz 2026-ra, mintha Putyin nem rendelte volna el az Ukrajna elleni támadást 2022 februárjában - becsüli a Bloomberg Economics.

Címlapkép: Shutterstock.