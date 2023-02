Az EU meghosszabbította az Ukrajnának nyújtott kedvezményeket

Az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Unióba irányuló ukrán exportra vonatkozó behozatali vámok, kvóták és piacvédelmi intézkedések felfüggesztésének, az úgynevezett autonóm kereskedelmi kedvezmények meghosszabbítására további egy évvel - tájékoztatott az uniós bizottság csütörtökön.

A brüsszeli testület hangsúlyozta: az EU ezzel is támogatja Ukrajna gazdaságát, és segít enyhíteni az ukrán gyártók és exportőrök nehéz helyzetét, amelyet Oroszország "provokáció nélkül indított, és indokolatlan" katonai agressziója idézett elő.

Az aktualizált autonóm kereskedelmi kedvezményeket - azt is figyelembe véve, hogy 2022-ben jelentősen nőtt egyes ukrán mezőgazdasági termékek behozatala az EU-ba - gyorsított védelmi mechanizmus kíséri, amely szükség esetén védi az uniós ipart - emelték ki. A javaslatot most a parlament és az Európai Unió Tanácsa is megvizsgálja, hogy zökkenőmentes legyen az átállás az autonóm kereskedelmi kedvezmények új rendszerére - tájékoztattak.

A bizottság emlékeztetett: az autonóm kereskedelmi kedvezmények 2022. június 4. óta vannak hatályban. Az egyoldalú és ideiglenes autonóm kereskedelmi kedvezmények kiszélesítik a vámliberalizáció hatókörét az EU-Ukrajna szabadkereskedelmi térségben azáltal, hogy felfüggesztik az összes fennálló vámot és kontingenst, illetve a dömpingellenes vámokat és védelmi intézkedéseket az ukrán behozatalra vonatkozóan.

Az ukrán termékek exportját lehetővé tevő szolidaritási folyosók mellett az autonóm kereskedelmi kedvezményeknek köszönhető, hogy az Ukrajnából az EU-ba irányuló kereskedelmi forgalom tavaly stabil maradt a háború által okozott fennakadások ellenére, és dacára annak, hogy az ukrán kereskedelem volumene összességében erőteljesen csökkent - tették hozzá.

