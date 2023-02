Kiszámolták, mennyivel drágább az élet szingliként, mint párkapcsolatban, döbbenetes a különbség

A Hargreaves Lansdown pénzügyi szolgáltató cég friss elemzéséből derül ki, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki szingliként próbál meg boldogulni. A cég kutatása az egész Egyesült Királyságra kiterjedő költségeket vizsgálta, kivéve Londont, ahol a magasabb ingatlanárak miatt még nagyobb lenne a „büntetése” a szingli-létnek.

A számok azt mutatják, hogy egyedülállóként több mint 860 fontnyi (mintegy 1000 dollár, vagyis körülbelül 370 ezer forint) extra költség jelentkezik havonta az Egyesült Királyságban, szemben azzal a felállással, amikor párban él valaki. Bár már ez is magas összegnek tűnik, messze elmarad attól, amennyibe máshol kerülhet az egyedülállóság. A Zillow szerint a New York-i szingli-prémium akár évi 19 500 dollár is lehet, Manhattanben pedig ez a szám majdnem évi 24 000 dollárra emelkedik.

Az adatok azt mutatják, hogy az egyedülállóság legnagyobb költségét a lakhatás jelenti, az összköltségek nagyjából kétharmadát ez viszi el. Emellett az adórendszer is szigorúbban bánhat az egyedülállókkal, mivel egyes adóterheket, illetve juttatásokat a háztartás, nem pedig az egyéni jövedelem alapján ítélnek meg. És akkor nem beszéltünk még az olyan előfizetések megosztásáról, mint a Netflix vagy a Spotify.

A lap ugyanakkor azt írja, hogy nem feltétlenül kerül ennyivel többe a szingliség. A lakbér-kalkuláció például feltételezi, hogy az egyedülállók egyedül élnek, ami nem feltétlenül igaz, hiszen a költségcsökkentés érdekében sokan a családdal vagy albérlőtárssal élnek együtt. Az élelmiszerekre fordított többletkiadások sem biztos, hogy feltétlenül fedik a valóságot, mivel az egyedülállóknak is előnyös lehet a nagyobb csomagok vásárlása, amennyiben elfogadják, hogy egy héten vélhetően többször is ugyanazt kell enniük.

Az viszont biztos, hogy az idő nem az egyedülállók vagyonának kedvez, idővel ugyanis egyre rosszabb vagyoni helyzetbe kerülnek. A brit statisztikai hivatal 2019-es adatai szerint az egyedül élők a rendelkezésre álló jövedelmük átlagosan 92%-át költik el, míg a két felnőttből álló háztartásokban élők csak a 83%-át. Ráadásul az egyedülállók egy jövedelemmel általában rosszabb jelzáloghitel-ajánlatokat kapnak a bankoktól. Ugyancsak ezekből az adatokból derül ki, hogy az egyedül élők nagyobb valószínűséggel bérelnek lakást, mint a párok, számukra az ingatlanvásárlás sokkal távlatibb cél, mint a párban élőknek.

Mindezek után nem meglepő, hogy a szinglik megtakarításai is alacsonyabbak. Míg a párok 79%-ának van elég félretett pénze egy vészhelyzet esetére, addig az egyedül élők csak 53%-ának van - derül ki az Oxford Economics által a Hargreaves Lansdown megbízásából összeállított adatokból.

